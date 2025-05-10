фото Виктора Вологодского

Как сообщили в акимате Уланского района ВКО, к 80-летию Победы в сельских округах полностью реконструировали шесть мемориалов. И в результате поисковой работы на каждом появились новые имена. Например, на граните мемориала в административном центре поселке Касым Кайсенов увековечили имя уроженца села Бозанбай Шакира Смаилова. Красноармеец погиб в 1943 году в ходе Курской битвы, но не смотря на полученную семьей похоронку, его имя многие годы отсутствовало в областной Книге Памяти и в списках бойцов, захороненных в братской могиле на местах боев. В результате поисковой работы, которую провела семья погибшего восточноказахстанца, имя Шакира Смаилова официально увековечили и на мемориале в российском регионе, и на родине в Уланском районе.

Десятки новых имен появились на гранитных плитах обновленного мемориала в селе Донское Уланского района. По словам спонсора реконструкции главы ТОО «Иртыш» Анатолия Баркова, старый обелиск представлял собой типовой небольшой памятник, который за 45 лет потерял вид. Кроме того, на нем были выбиты имена только тех сельчан, которые погибли на войне.

«Это неправильно. Мы решили собрать сведения обо всех, кто ушел из Донского на фронт. К сожалению, сегодня никого нет в живых из числа тех, кто вернулся с войны и приложил силы, чтобы восстановить хозяйство», - пояснил руководитель ТОО.

Сведения о земляках-фронтовиках в селе собирали по крупицам. В итоге был сформирован список из 233 участников, причем по пятнадцати остались только фамилии. Их имена еще предстоит установить. Как отметил Анатолий Барков, в сельском округе взялись за сохранение памяти, условно говоря, в последний момент. Поколение ветеранов войны практически ушло, сейчас начинает уходить уже поколение детей войны. Поэтому важно было успеть поговорить со старожилами, записать их воспоминания. И эту работу в селе намерены продолжать

В День Победы на церемонию открытия обновленного мемориала собралось все население Донского, а также многие уроженцы чела. Проект представляет собой памятник в виде символического бастиона с барельефами солдат, знаменем Победы и орденом Красной Звезды. Внизу установлены гранитные плиты с выбитыми на них именами сельчан-фронтовиков. Мемориал расположен на небольшом холме, к которому ведет вымощенная тротуарной плиткой дорожка. По обочинам высажены ели. Кроме того, проект предусматривает создание парка и аллеи Боевой славы. Для озеленения ТОО заранее создало питомник, в котором подготовлены сотни саженцев сосны, березы, рябины, ели.

Торжественная церемония сопровождалась возложением цветов, гирлянды, песнями о войне и полевой кухней с солдатской кашей.