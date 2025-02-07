В Якутию – за алмазами

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Семья Болата и Айгуль Абдыгалимовых, как и многие другие в тот перестроечный для многих постсоветских республик период, столкнулась с трудностями. С работой было туго, денег не хватало, в холодильниках пусто. Разочарованные, но не сломленные, супруги приняли решение кардинально изменить свою жизнь и отправиться в одну из самых суровых и удаленных точек бывшего СССР - Якутию. О том, как упорство, стойкость и любовь помогли построить жизнь в экстремальных условиях корреспонденту Kazpravda.kz рассказала Айгуль Абдыгалимова.

Этот регион выбирали не случайно, так как там были востребованы рабочие руки, особенно в сфере добычи полезных ископаемых. Молодая пара знала, что им придется столкнуться с суровыми природными условиями, но верила, что это временные трудности, которые можно преодолеть.

Судьба свела

«Я родилась в Восточном Казахстане, в селе Ново-Тимофеевка Самарского района. Окончив школу, решила поступить в полиграфическое училище в Алма-Ате. Обучившись и получив диплом я вернулась домой, чтобы отработать по направлению», - вспоминает Айгуль.

Устроившись на работу в областную типографию в Усть-Каменогорске, Айгуль выполняла заказы для государственных и муниципальных предприятий. Она часто навещала своих родных в деревне и ей иногда приходилось заезжать в районный центр — Самарку. Там девушка ночевала у родственников, а потом, уже утром, уезжала домой.

«Однажды, когда я вернулась в родное село, меня познакомили с парнем — он жил в соседней деревне. Его звали Болат. Это был момент, который изменил мою жизнь. Парень был из того же района, и наша первая встреча произошла во время спортивного забега. Тогда мы не сильно обратили друг на друга внимание. Но, возможно, это был знак судьбы — вскоре мы встретились снова и начали общаться. Через пару лет наша дружба переросла в любовь. Вскоре Болат сделал мне предложение и ушел в армию, а я забеременела и переехала к его родителям, где и родила нашу дочь. Мы были очень счастливы и не знали, что совсем скоро в нашей жизни произойдут большие перемены», - рассказала она.

Молодая семейная пара Болат и Айгуль были людьми без высшего образования, что значительно усложняло им поиск стабильной работы в условиях распада Союза и переходного периода. Ситуация на тот момент была такой, что многие люди уезжали с насиженных мест на заработки в поисках лучшей доли.

Переезд и трудности адаптации

Айгуль рассказывает, что тогда многие из их знакомых отправлялись в поисках работы в другие города или даже страны. Болат тоже принял решение уехать в Экибастуз, в надежде на трудоустройство. Несмотря на все трудности, в том числе отсутствие жилья и средств к существованию Айгуль решила присоединиться к мужу. Вместе с дочерью они поехали в город горняков, где какое-то время жили в тяжелых условиях.

Все изменил случай. Болат во время поездки в родное село встретил своего родственника, который уехал работать в Якутию на предприятие, где добывались алмазы. Благодаря этой работе он смог обеспечить себе стабильное финансовое положение. Успехи родного человека вдохновили молодую пару, и они тоже приняли решение переехать туда.

Край вечной мерзлоты

Когда семья окончательно перебралась в Республику Саха (Якутия) в 1991 году, они столкнулись с совершенно новым миром: очень холодным климатом, жилищными трудностями, бытовыми неурядицами.

«Когда мы прилетели в поселок Айхал зимой, температура была настолько низкой, что я была шокирована. Морозы доходили до 60 градусов, и это был настоящий стресс для нас. Жизнь в таких экстремальных условиях требовала невероятной выдержки и терпения. Поначалу мы жили в деревянном доме, в котором не было ни мебели, ни бытовых удобств. А вокруг — вечная мерзлота, которая делала землю непригодной для сельского хозяйства. На новом месте все было непривычно: маленькие деревья, пустынные просторы и вечные морозы», - делится своими впечатлениями женщина.

Социальные условия и адаптация

Вскоре Болата приняли на работу водителем на подстанции, а Айгуль устроилась в местную типографию. Через несколько лет глава семейства получил квартиру от предприятия, что стало серьезным подспорьем в улучшении их социального положения.

Однако процесс адаптации к жизни в Якутии оказался долгим и сложным.

«Мне было очень трудно добираться на работу в морозы, так как приходилось проходить большие расстояния через ледяные просторы. Несмотря на теплую одежду, ветер буквально пронизывал все тело, а мороз обжигал ноги, словно их обдавали кипятком. Когда я снимала одежду, мое тело было настолько красным и болезненным, что к нему невозможно было прикоснуться. Только благодаря тому, что моя мама перед самым нашим отъездом изготовила мне валенки, мне удалось не обморозить себе ноги», - рассказывает Айгуль.

Новая работа

Через несколько лет Болата пригласили машинистом ПДМ на новый рудник в городе Удачном, который только открывался. Это была сложная работа на специальной машине, которая добывает руду из шахты. Супруг героини хорошо знал специфику этой работы и умел добывать алмазы. Он был ударником производства и неоднократно за это был отмечен руководством, в то время его фотография часто висела на доске почета. Важным моментом стало условие, которое он поставил своему начальнику – он согласен переехать на новое место только при условии, что вместе с ним будет работать Айгуль. Руководству ничего не оставалось, как согласиться с его условием.

«Мы вели переговоры с главным инженером о моей готовности работать, если мне предложат соответствующую должность. Для этого мне нужно было пройти профильное обучение. Пройдя его и получив необходимые документы, я смогла устроиться на новую работу, которая заключалась в том, что я контролировала спуск рабочих в шахту. Итак, в 2012 году, после того как мы продали свою квартиру в поселке Айхал, мы переехали в город Удачный, где начали новую жизнь», - поделилась Айгуль.

Первые шаги к улучшению

Сначала семья жила в небольшой однокомнатной квартире, но постепенно ситуация улучшалась. Через несколько лет они получили более просторное жилье, и это стало важным шагом в их адаптации к новой жизни. Болат продолжил свою карьеру в алмазодобывающей отрасли, а Айгуль осваивала новую работу, что для нее было важным достижением. Она также посещала выставки, на которых можно было увидеть алмазы, добытые на месторождении, где они работали с супругом.

«Жизнь в Удачном была непростой. Каждый день я сталкивалась с тяжелыми условиями работы, с долгими зимами и отсутствием солнечного света, что сильно сказывалось на моем настроении. С конца ноября до середины января во время полярной ночи мы жили в полной темноте. С мая до августа полярный день длился круглые сутки. Это все сказывалось на нашем самочувствии, сбивался режим сна и отдыха. Постоянный мрак тяготил, и это стало одной из причин, почему нам захотелось вернуться на родину», - рассказывает Айгуль.

Здоровье и трудовые испытания

Болат вышел на пенсию в 45 лет, но проработал на шахте до 56 лет, а супруга ушла на пенсию в 50 лет и также проработала еще шесть лет, так как трудовой стаж в условиях крайнего севера шел «год за два». За это время им обоим пришлось столкнуться со множеством проблем, связанных с физическим состоянием, из-за тяжелых условий работы. Айгуль вспоминает, что на протяжении 12 лет ей приходилось работать с тяжелым шлагом, в результате она повредила плечевой сустав и порвала связки. Это окончательно подорвало ее здоровье и работать в таких условиях становилось труднее.

«Здоровье, конечно, стало подводить. Мы привыкли к холодам, но все равно такие суровые условия очень тяжело сказывались на организме. Иногда просто не бывало сил подняться с постели», - говорит рассказчица.

Важность поддержки

Тем не менее, несмотря на все физические и эмоциональные испытания, герои находили радость и поддержку в отношениях с коллегами, друзьями и земляками. Они вместе отмечали праздники, люди из разных уголков постсоветского пространства делились своими традициями и обычаями, помогали друг другу и чувствовали себя частью большого сообщества. Казахская диаспора, которая официально зарегистрирована в Якутии, была одной из самых активных и дружных.

«Я всегда говорю, что даже в самых тяжелых условиях очень важно не забывать о тех, кто рядом. Когда мы переехали в Удачный, нас окружали такие же простые и открытые люди, как и мы, и это помогало выжить», - делится героиня.

Адаптация и выживание

Чета Абдыгалимовых часто вспоминает годы, проведенные в Якутии. Проблемы со здоровьем, постоянная физическая нагрузка, суровый климат и бесконечные зимы были неотъемлемой частью их жизни. Но, несмотря на все трудности, они смогли обустроить свою жизнь на новом месте, завести друзей и познакомиться с новыми людьми.

«Когда окончив школу, наша дочь уехала поступать в университет в Казахстане, мы с Болатом почувствовали пустоту. Я утром не хотела вставать с постели, что-либо делать по дому, идти на работу. У меня началась депрессия. Но у нас была поддержка друг друга. Мы всегда были вместе, и это помогало нам преодолевать все трудности. С каждым годом жизнь становилась немного легче. Мы научились справляться, а трудовые будни начали восприниматься, как неотъемлемая часть нашей жизни», - говорит Айгуль.

Связь с родиной

Постепенно они стали ощущать себя частью большого рабочего сообщества, которое поддерживало друг друга, несмотря на сложности и расстояния. Айгуль вспоминает, как в первые годы все казалось чуждым, и как с годами они привыкли к своим новым друзьям, коллегам и соседям. Как вместе учились собирать грибы и ягоды, а также как привыкали к особенностям местного климата.

«Сначала было трудно понять, как вообще можно жить в таких условиях, особенно в тех поселках, где почти не было удобств, где круглый год метель и вьюга, а летом все кишит комарами. Таких больших комаров я не видела никогда. Когда они впивались в кожу, казалось, что они вырывают кусок мяса, настолько это было больно. А мошкара буквально съедала тебя целиком. Так мы и жили, зимой нас обжигал лютый мороз, а коротким летом мы были искусаны кровожадными насекомыми. Но мы научились выживать, приспособились, — рассказывает Айгуль.

Семья с каждым годом ощущала, как важно поддерживать связь с родиной, с Казахстаном. Но при этом их жизнь в Якутии начала наполняться особенными воспоминаниями.

«Когда приезжали гости, мы всегда устраивали небольшие праздники, где готовили блюда своей кухни, пели казахские песни, рассказывали истории о родных местах. Это было очень важно для нас, потому что так мы ощущали, что дома о нас не забывают», — вспоминает Айгуль.

Особую роль в процессе адаптации сыграли культурные мероприятия и праздники, которые они устраивали с коллегами и земляками. Такие события помогали сохранить ощущение принадлежности к своей культуре и поддерживали морально, но все же они не смогли заглушить тоску по Родине.

«Наша единственная дочь выросла и уехала. Она наотрез отказалась возвращаться в вечную мерзлоту и приняла решение жить в Казахстане. Здесь она встретила своего мужа, у них появились дети. Из-за постоянной работы мы с мужем не имели возможности видеть, как растут наши внуки. Ко всему прочему у нас начались проблемы со здоровьем. Мы поняли, что дальше продолжать здесь жить — не лучший выбор. Нужно было двигаться дальше», — пояснила она.

Возвращение домой

И хотя решение об отъезде из Якутии было сложным, оно также стало единственно верным. Это был выбор, связанный с эмоциональными переживаниями и воспоминаниями о друзьях, о том месте, которое успело стало домом. Айгуль говорит, что расставание далось нелегко.

«Это было тяжело. Иногда кажется, что ты теряешь часть себя, когда уезжаешь из того места, где так долго жил. Но я понимаю, что этот шаг был необходим — ради наших внуков и ради улучшения качества жизни», - признается она.

В результате, несмотря на все трудности, спустя 33 года проживания в суровом крае они смогли добиться своей цели — улучшили свое финансовое положение, начали жить в более комфортных условиях, и смогли обустроить свою жизнь. Этот путь был полон борьбы, терпения и упорства, но благодаря вере в будущее, поддержке друг друга и трудолюбию они сумели пройти через все испытания. Их жизнь там была насыщена опытом, который принес им не только профессиональные успехи, но и личное удовлетворение.

Теперь, после их возвращения в июне 2024 года в Казахстан, семья живет в Астане, где они приобрели жилье себе и семье дочери. Накопленные за годы работы деньги позволяют им ни в чем себе не отказывать и путешествовать по миру. Каждый день взявшись за руки, они совершают прогулки по набережные реки Есиль или проводят время в компании своих внуков.

А еще в столице у семьи Болата и Айгуль есть много друзей, с которыми они не теряли связи все эти долгие годы на севере и которые очень радовались их возвращению. Несмотря на все пережитые сложности, они продолжают наслаждаться жизнью и гордятся тем, чего добились за годы работы в самых экстремальных условиях.