В январе чистая прибыль банков составила 198 млрд тенге

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Это на 17,1% больше, чем в январе 2023 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АРРФР 

Фото: Kazpravda.kz

По данным агентства, активы банковского сектора на 1 февраля 2024 года составили 51,1 трлн тенге, уменьшившись за январь текущего года на 0,7% или 0,4 трлн тенге, в основном, за счет снижения ссудного портфеля на 1,5% или 438,5 млрд тенге.

"Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 15,3 трлн тенге или 30,0% от активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Собственный капитал банков в январе увеличился на 3,5% до 7,1 трлн тенге. Обязательства банковского сектора за январь 2024 года уменьшились на 1,4% до 44 трлн тенге в результате снижения вкладов физических лиц на 2,5% до 19,9 трлн тенге (доля в структуре обязательств 45,3%)", - говорится в пресс-релизе.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за январь уменьшились на 0,3% до 27,9 трлн тенге, в том числе в национальной валюте – на 0,1%, до 25,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 2,7% до 2,1 трлн тенге, в основном, в результате валютной переоценки на фоне укрепления тенге на 1,5% по отношению к доллару США. В результате удельный вес кредитов в тенге на 1 февраля 2024 года увеличился с 92,3% до 92,5%.

Кредиты субъектам бизнеса за январь уменьшились на 2,3% до 11 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 2,9% до 9,4 трлн тенге. В том числе, займы субъектам МСБ снизились на 2,9% до 5,5 трлн тенге, займы крупному бизнесу – на 3,0% до 3,9 трлн тенге. Снижение обусловлено сезонным замедлением кредитной активности в корпоративном секторе, плановыми погашениями действующих кредитов, а также переоценкой валютных кредитов на фоне укрепления тенге.

При этом кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 1,6% до 1,6 трлн тенге.

В январе 2024 года субъектам бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей, банками второго уровня было выдано новых займов на сумму 1,2 трлн тенге, что на 30,9% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

"Кредиты населению составили 16,9 трлн тенге, увеличившись за январь 2024 года на 1,1%. Рост кредитов населению обусловлен увеличением ипотечного кредитования на 0,5% до 5,3 трлн тенге, а также ростом потребительских займов на 1,3% до 10,4 трлн тенге.

В январе 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,9% (в декабре 2023 года – 19,6%), населению – 19,8% (в декабре 2023 года – 16,8%).

Качество кредитного портфеля сохраняется стабильным. По состоянию на 1 февраля года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 2,9% от ссудного портфеля или 887 млрд тенге (на 1 января 2024 года – 2,9% или 863 млрд тенге)", - сообщили в агентстве.

В портфеле юридических лиц с учетом МСБ уровень займов NPL90+ составил 2,3% или 285 млрд тенге, в портфеле физических лиц – 3,6% или 603 млрд тенге. Покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 74,1% (на 01.01.2024г. – 76,0%).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в январе 2024 года уменьшились на 2,5% до 33,8 трлн тенге. Депозиты юридических лиц уменьшились на 2,6% до 15,4 трлн тенге, депозиты физических лиц - на 2,5% до 18,4 трлн тенге. Снижение депозитов обусловлено сезонными факторами, а также переоценкой валютных депозитов.

Депозиты в национальной валюте за январь 2024 года снизились на 2,4% до 26 трлн тенге, в иностранной валюте - на 3,0% до 7,8 трлн тенге. В результате уровень долларизации на 1 февраля 2024 года составил 23,1%, снизившись с 23,2% на начало 2024 года.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в январе 2024 года составила 14,3% (в декабре 2023 года – 14,6%), по депозитам физических лиц – 14,0% (в декабре 2023 года – 13,7%).

"По итогам января 2024 года чистая прибыль банков составила 198 млрд тенге, что на 17,1% больше, чем в январе 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 февраля 2024 года составила 4,7% (на 1 февраля 2023 года – 3,8%), рентабельность капитала (ROE) – 35,9% (на 1 февраля 2023 года – 31,3%)", - говорится в сообщении.

#статистика #банки #кредиты #капитал #активы #прибыль

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