В Южной Корее вступил в силу закон о безопасном ИИ

140
Айман Аманжолова
корреспондент

Документ содержит правовые рамки и требования к продуктам генеративных моделей искусственного интеллекта, которым должны подчиняться технологические компании, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Республика Корея стала "первой в мире страной, в которой вступил в силу всеобъемлющий закон о регулировании безопасного использования искусственного интеллекта (ИИ)". С такой оценкой выступило агентство Yonhap.

Речь идет об "Основополагающем законе о развитии искусственного интеллекта и о создании фундамента для доверия". Подчеркивается, что это первый в мире "всеобъемлющий закон", а не совокупность правил из различных нормативных актов. Документ содержит правовые рамки и требования к продуктам генеративных моделей искусственного интеллекта, которым должны подчиняться технологические компании, а также штрафы за их нарушения.

В частности, контент, созданный генеративными моделями, должен быть помечен соответствующим "водяным знаком". В соответствии с законом компании обязаны уведомлять потенциальных клиентов о том, что их услуги основаны на искусственном интеллекте, а также заботиться об их безопасности.

Как отмечает Yonhap, на юридические лица и разработчиков "возлагается [еще] большая ответственность" в решении проблем распространения "дипфейков" и простых "фейков", которые могут быть созданы с помощью искусственного интеллекта. При этом власти получили право на расследование дел, связанных с такими правонарушениями.

Помимо этого, закон обязывает технологические компании открывать филиалы в Республике Корея, если их сервисами в день пользуется более 1 млн жителей страны или их выручка составляет более 10 млрд вон ($6,8 млн). Еще один критерий: компания предлагает свои услуги в Южной Корее, а ее ежегодная выручка по всему миру составляет более 1 трлн вон ($681 млн). Этим условиям соответствуют OpenAI и Google.

Власти планируют отвести на переходный период год, в течение которого не будут штрафовать за нарушения закона.

 

#закон #Южная Корея #ИИ

Популярное

Все
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Рысь в лесу – хороший знак
Бдительность полиции защитила от потерь
Школа мастерства
Выявлены нарушения прав людей с инвалидностью
Новые легенды создают дети
Казахстан и Великобритания: сотрудничество в области археометаллургии
Творческий дождь
Чтобы город жил в тепле
В Талдыкоргане мужчина пытался вскрыть банкомат
В крепкой связке с производством
Цифровая повестка региона
Воинской части – 65 лет
Осужден за истязание отца
Диагностика без промедления
Чуть не отдала полмиллиона
Путь народа – путь человека
Опыт врачей и точность технологий
Как избежать финансовых ловушек
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Реанимобили прибыли в районы
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
«Кайсар» метит в призеры?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Семья как зеркало мира
Мощный снегопад обрушился на Камчатку
Дипломам открывают границы
Фронтовику-связисту исполнилось 100 лет
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан
Завершилась XXII Международная Жаутыковская олимпиада
Миланский рубеж: зимники выходят на финишную прямую
Вектор созидания: как преображается Кегенский район
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?

Читайте также

Необычный небоскреб со сферой внутри построят в Дубае
Посла Кыргызстана в США неожиданно перевели на работу в Мон…
Опубликован рейтинг самых дорогих брендов мира
60 человек погибли при пожаре в ТЦ в Пакистане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]