В Жалагашском районе распахнул двери центр «Руханият»

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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Около месяца назад такие центры духовности были открыты в Шиелийском и Кармакшинском районах. Их особенность в том, что в многофунк­циональных типовых зданиях объединены музей, библиотека, архив, зал бракосочетания, здесь работают дома молодежи, советы ветеранов и матерей.

фото Багдата Есжанова

Строительство центров «Руханият» во всех райцентрах началось в прошлом году в рамках объявленного в регионе Года духовности. На их возведение было выделено 11,5 млрд тенге. Идея создания таких центров возникла после выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на третьем заседании Национального курултая в Атырау.

Презентацию центра тради­цион­ным арнау открыл известный айтыскер, трехкратный обладатель «Золотой домбры», уроженец Жалагашского района Мухтар Ниязов. В своем посвящении он воспел историю и достижения района, упомянул о его знаменитых личностях, героях войны и труда.

Поздравляя земляков, глава региона Нурлыбек Налибаев отметил:

– Как всегда подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев, мы должны уделять особое внимание развитию культуры. Центры «Руханият» будут служить очагом для формирования конкурентоспособной, духовно богатой нации. В 2024 году в регионе был реализован целый ряд масштабных проектов: построены центры «Анаға тағзым», Дом жырау, соз­даны симфонический оркестр, инклюзивный и молодежный театры. Работа в этом направлении будет продолжена.

По данным главы женсовета Жалагашского района Эльмиры Абсатовой, 48% населения района составляют женщины, здесь проживает 1 488 многодетных семей.

– Наша организация активно пропагандирует семейные ценности, а с открытием центра системная работа по развитию семейной и гендерной политики будет продолжена в новом формате, – говорит она. – 974 жалагашские женщины отмечены государственными наградами. Из них 336 матерей – обладательницы подвески «Алтын алқа», 574 – «Күміс алқа», 33 женщины награж­дены орденом «Материнская слава» I и II степени.

Особенно рады новоселью музейные работники и библиотекари. Как сообщила глава областного управления культуры, архивов и документации Мира Казбекова, ранее районный историко-краеведческий музей располагался в старом аварийном здании. В центре «Руханият» для музея выделены просторный зал с 35 экспозиционно-выставочными витринами, служебные кабинеты и специальные помещения. В фонде музея хранится около 9 тыс. исторических артефактов и документов.

По словам директора Областной универсальной научной библиотеки им. А. Тажибаева Нурлыбека Мынжаса, всего в централизованной библиотечной системе района функционируют 18 библиотек.

– В «Руханият» переехали район­ная и детская библиотеки с совместным фондом в 109 тысяч книг, – отметил он. – Их читателями сегодня являются свыше восьми тысяч человек. В рамках работы по пополнению книжного фонда в прошлом году было приобретено 478 новых книг, оцифровано 915 изданий. В элект­ронном зале компьютеры оснащены программами РАБИС, онлайн-платформой Kitap.kz для чтения и прослушивания лучших произведений казахской и мировой литературы.

В церемонии открытия центра «Руханият» приняли участие представители творческой интеллигенции, ветераны труда, молодежь. По традиции аксакалы дали бата новому начинанию, а многие местные ветераны и сотрудники подрядных организаций, внесшие вклад в процветание района и строительство здания центра, отмечены благодарственными письмами акимов области и района.

#строительство #центр #Кызылординская областьфото Багдата Есжанова #«Руханият»

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