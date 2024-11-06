В Жарсуате стараниями КПО построена малокомплектная школа Статьи 6 ноября 2024 г. 4:00 1 Фарид Юмашев О завершении строительства и вводе школы в эксплуатацию вчера объявила пресс-служба компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) фото пресс-службы компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. В торжественной церемонии открытия в селе Жарсуат Бурлинского района этого учреждения образования приняло участие руководство Западно-Казахстанской области во главе с акимом Нариманом Турегалиевым, акимом Бурлинского района Еркебуланом Ихсановым, заместителем генерального директора КПО Мухтаром Манкеевым, представителями подрядных организаций и общественности. Заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев поздравил жителей села и гостей торжественной церемонии с успешным завершением строительства новой школы и отметил, что обеспеченная всем необходимым школа создаст комфортные условия для занятий учащихся. Это лежит в русле Посланий Президента РК Касым-Жомарта Токаева, который не раз отмечал необходимость обеспечить равные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения как на селе, так и в городе. Введенное в строй школьное учреждение соответствует всем современным требованиям, в нем созданы максимально комфортные условия для учебы. Проектная вместимость объекта – 108 учащихся. Здание состоит из учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залами с раздельными санузлами и душевыми, современной столовой и офисами администрации. Оснащено всем необходимым оборудованием. Также в рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории малокомплектной школы, установлены МАФы, обустроены спортивная площадка и беговая дорожка. В соответствии со своими социальными обязательствами по ОСРП КПО в партнерстве с местными властями ежегодно осуществляет большое число социально-инфраструктурных проектов. #школа #строительство #КПО #Жарсуат