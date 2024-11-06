В Жарсуате стараниями КПО построена малокомплектная школа

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Фарид Юмашев

О завершении строительства и вводе школы в эксплуатацию вчера объявила пресс-служба компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО)

фото пресс-службы компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.

В торжественной церемонии открытия в селе Жарсуат Бурлинского района этого учреж­дения образования приняло участие руководство Западно-Казахстанской области во главе с акимом Нариманом Турегалиевым, акимом Бурлинского района Еркебуланом Ихсановым, заместителем генерального директора КПО Мухтаром Манкеевым, представителями подрядных организаций и общественности.

Заместитель генерального директора КПО Мухтар Манкеев поздравил жителей села и гос­тей торжественной церемонии с успешным завершением строительства новой школы и отметил, что обеспеченная всем необходимым школа создаст комфортные условия для занятий учащихся. Это лежит в русле Посланий Президента РК Касым-Жомарта Токаева, который не раз отмечал необходимость обеспечить равные условия для качественного образования и воспитания подрастающего поколения как на селе, так и в городе.

Введенное в строй школьное учреждение соответствует всем современным требованиям, в нем созданы максимально комфорт­ные условия для учебы. Проект­ная вместимость объекта – 108 учащихся.

Здание состоит из учебного корпуса и корпуса с учебно-спортивным и актовым залами с раздельными санузлами и душевыми, современной столовой и офисами администрации. Оснащено всем необходимым оборудованием.

Также в рамках проекта выполнены работы по благоустройству территории малокомплектной школы, установлены МАФы, обуст­роены спортивная площадка и беговая дорожка.

В соответствии со своими социальными обязательствами по ОСРП КПО в партнерстве с местными властями ежегодно осуществляет большое число социально-инфраструктурных проектов.

#школа #строительство #КПО #Жарсуат

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