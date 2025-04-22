Специализированная природоохранная прокуратура Западно-Казахстанской области установила факты сверхнормативных выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду со стороны компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В.» (КПО), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуту РК
Общий объем превышений составил 264 тонны.
КПО была привлечена к административной ответственности, штрафы на общую сумму 739 568 808 тенге были полностью взысканы.
Ранее, в январе 2024 года, компания была оштрафована на 50 млн тенге за сброс загрязняющих веществ в пруд-накопитель в объеме, превышающем допустимые нормы.
Данные нарушения подчеркивают необходимость усиления контроля за соблюдением экологических стандартов и ответственности предприятий за их несоблюдение.