Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации МВД РК, 21 июля в отдел полиции Косшы поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества. По словам заявительницы, 18 июля она связалась с неизвестными через Instagram, где ей было предложено трудоустройство в одном из международных интернет-магазинов. Под предлогом оформления на работу злоумышленники обманным путем завладели ее деньгами в размере 88 тысяч тенге. По данному факту полицейскими начато досудебное расследование.

Как отмечают в полиции, в интернете всё чаще встречаются предложения о трудоустройстве от мошенников. Они используют соцсети и мессенджеры, чтобы заманить людей "легким заработком", "работой онлайн" или "гарантированным трудоустройством". После этого мошенники придумывают разные предлоги, чтобы получить предоплату, документы или плату за "регистрацию".