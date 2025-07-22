Полицейские предупреждают о действиях интернет-мошенников, под предлогом трудоустройства, сообщает Kazpravda.kz
По информации МВД РК, 21 июля в отдел полиции Косшы поступило заявление от местной жительницы о факте мошенничества. По словам заявительницы, 18 июля она связалась с неизвестными через Instagram, где ей было предложено трудоустройство в одном из международных интернет-магазинов. Под предлогом оформления на работу злоумышленники обманным путем завладели ее деньгами в размере 88 тысяч тенге. По данному факту полицейскими начато досудебное расследование.
Как отмечают в полиции, в интернете всё чаще встречаются предложения о трудоустройстве от мошенников. Они используют соцсети и мессенджеры, чтобы заманить людей "легким заработком", "работой онлайн" или "гарантированным трудоустройством". После этого мошенники придумывают разные предлоги, чтобы получить предоплату, документы или плату за "регистрацию".
- Чтобы не попасть в ловушку мошенников, проверяйте вакансии на официальных сайтах компаний и не переводите деньги незнакомым людям. Будьте осторожны с аккаунтами в соцсетях, у которых мало подписчиков, нет подтвержденной информации и много предложений работы. Внимательность и критическое мышление защитят вас от мошенников, - обратились к казахстанцам полицейские.