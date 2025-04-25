На сегодня программа иммунизации охватывает вакцинацию детей, подростков и взрослых против 21 инфекции. Ежегодно по республике прививаются более 4 млн человек.

– С 2024 года в Национальный календарь прививок включена вакцинация против ВПЧ (вирус папилломы человека. – Прим. авт.). Ежегодно регистрируется около 1 900 новых случаев заболевания раком шейки матки, более 600 женщин в год умирают от этой патологии. Поэтому внедрение вакцинации против ВПЧ является важным шагом в охране здоровья будущего поколения нашей страны, – отметила руководитель управления Комитета санитарно-эпидемио­логического контроля МЗ РК Нуршай Азимбаева.

С помощью иммунизации удалось снизить и инфекционные заболевания. К примеру, как отметила спикер, не зарегистрированы случаи полиомиелита начиная с 1996 года, дифтерии – с 2009 года. Благодаря иммунизации снижена заболеваемость эпидпаротитом, вирусными гепатитами А, В, краснухой.

Но представитель комитета заявила, что за последние годы в нашей стране отмечается рост заболеваемости корью и коклюшем. При этом большинство случаев приходится на детей, не получивших плановую вакцинацию против указанных инфекций.

– Многие стали забывать, насколько тяжело протекают вышеназванные инфекции, и отказываются от вакцинации, – сообщила Нуршай Азим­баева. – Ежегодно в стране растет количество отказывающихся, только за первый квартал текущего года порядка семи тысяч родителей отказались от вакцинации своих детей, что отражается на текущей ситуации по кори и коклюшу.

Именно по этой причине, как добавила спикер, важно повышение осведомленности населения по вопросам иммунопрофилактики. Представитель Минздрава проинформировала, что на сайте egu.kz и по номеру горячей линии 7701 доступны достоверные данные о вакцинации.

Национальный координатор программы Странового офиса ВОЗ в РК Сауле Касымова отметила, что с 2002 года Казахстан сохраняет статус свободного от эндемического полиомиелита. Но вызовы остаются, так как вспышки инфекции могут возникнуть, если существуют пробелы в охвате вакцинацией.

– С 1974 года вакцинация спасла более 154 миллионов жизней – это эквивалент шести спасенных жизней каждую минуту, каждый день в течение 50 лет. Это подчеркивает важность постоянных инвестиций в национальные программы иммунизации, – подчеркнула Сауле Касымова.

В рамках Европейской недели иммунизации в стране пройдут заседания круглых столов, брифинги, встречи с журналистами, врачами и конференции для медицинских работников.