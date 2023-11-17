"Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня" – Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам

Общество
251
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил благодарность казахстанцам за слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт первого президента РК

Фото: Kazinform

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

Сложно выразить словами мою благодарность за теплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии.

Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы всё прекрасно понимали…

За последние дни на моё имя пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей.

Свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также мои соратники и граждане Казахстана.

Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент.

Большое спасибо всем вам за вашу теплоту и искренность.

 

Напомним, 13 ноября 2023 года в возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, младший брат первого президента РК Нурсултана Назарбаева.

#Нурсултан Назарбаев #обращение #соболезнования

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Фантазия – главное оружие артиста
Живет такой парень
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
Казахстан - Сан-Марино: где посмотреть онлайн трансляцию матча в Астане
С заботой о людях
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Двойной праздник
От форпоста до областного центра
Здравствуй, «миллионер»!
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Аида Балаева: Следует решительно пресекать любые факты наси…
Новый праздник утвержден в Казахстане
Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы прилетели в Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]