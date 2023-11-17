"Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня" – Нурсултан Назарбаев обратился к казахстанцам

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил благодарность казахстанцам за слова поддержки и соболезнования в связи с кончиной его брата Болата Назарбаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт первого президента РК

Фото: Kazinform

Дорогие соотечественники!

Уважаемые друзья!

Сложно выразить словами мою благодарность за теплые слова поддержки и искренние пожелания, которые вы высказали мне в связи с безвременной кончиной моего брата. В этот трудный момент ваша поддержка стала для меня источником силы и жизненной энергии.

Потеря близкого человека всегда боль, которую сложно унять. Брат был для меня не только родным человеком, но и верным другом. Он давно тяжело болел, но никогда не показывал нам свои страдания. Но мы всё прекрасно понимали…

За последние дни на моё имя пришло большое количество писем и телеграмм, а также откликов посредством социальных сетей.

Свои сопереживания и пожелания крепости духа мне прислали ряд глав государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, представители депутатского и дипломатического корпусов, духовенства и бизнес-сообщества страны, а также мои соратники и граждане Казахстана.

Ваши добрые слова стали настоящим утешением для меня и моей семьи. И я от всего сердца благодарю каждого из вас за заботу и понимание, за каждый жест доброты, за готовность быть с нами в этот трудный момент.

Большое спасибо всем вам за вашу теплоту и искренность.

Напомним, 13 ноября 2023 года в возрасте 70 лет после продолжительной болезни скончался Болат Назарбаев, младший брат первого президента РК Нурсултана Назарбаева.