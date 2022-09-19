Вайнеру и актеру Мейржану Туребаеву вновь продлили арест

Арестованному в апреле вайнеру Мейржану Туребаеву снова продлили срок содержания под стражей, передает Kazpravda.kz.

По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы, постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в период ознакомления с материалами на 1 месяц в отношении Туребаева до 17 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании финансовой пирамиды. Постановлением следственного суда, ходатайство органа досудебного расследования о санкционировании в отношении Туребаева и Шерниязова меры пресечения в виде залога в размере 1 000 МРП было удовлетворено. В отношении Саидбаева поступило ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде заочного ареста.

11 апреля жертва финансовой пирамиды Mudarabah Capital подожгла себя в знак протеста у здания Министерства внутренних дел РК в Нур-Султане, после чего 20 апреля Туребаева и Шерниязова снова арестовали на 10 суток, а 29 апреля продлили арест на два месяца. В июне арест был продлен в очередной раз, и в августе - снова.

За несколько часов до ареста Мейржан Туребаев опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о ситуации. По его словам, он подозревается в сговоре с людьми, которых никогда в жизни не видел и не знал.