Важно развивать вокруг транзитных маршрутов более широкую экосистему услуг – спикер Сената

Развитие транзитного потенциала стало центральной темой парламентских слушаний, которые прошли сегодня в Сенате. В ходе обсуждения повестки заседания участники встречи совместно со стейкхолдерами обсудили общие подходы к формированию единой транспортно-логистической политики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В своем выступлении Маулен Ашимбаев сфокусировался на задаче Главы государства Касым-Жомарта Токаева по выстраиванию безопасных и стабильных маршрутов для экспорта отечественных товаров. По мнению председателя Сената, для реализации потенциала в полной мере необходимо вместо точечного обновления выработать единую стратегию, отвечающую современным вызовам.

«Президент страны Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что Казахстан должен усилить свои позиции как узловой транзитный хаб Евразии и стать полноценной транспортно-логистической державой. Вместе с тем, наряду со значительным транзитным потенциалом, сохраняются ограничения в инфраструктуре, сервисе, скорости процедур и общей логистической связанности. Следовательно, сегодня нужна единая национальная транзитная система, а не набор разрозненных проектов. За последние пять лет в развитие транспортно-логистического комплекса и транзитного потенциала инвестировано 13,5 трлн тенге. Эти и другие меры в предстоящий период должны дать конкретный результат», – сказал он.

Кроме того, как отметил спикер Сената, обострение ситуации на Ближнем Востоке повысило спрос на надежные маршруты через Евразию. В этой ситуации Казахстан должен не просто использовать шанс, а действовать на опережение, превращая свои коридоры в эталон стабильности и скорости. В частности, речь шла об ускорении модернизации коридоров «Север – Юг» и Транскаспийского маршрута, а также цифровизации транзитных процессов.

Участники слушаний подчеркнули необходимость комплексного развития железнодорожной, автодорожной и портовой сетей. Ключевые приоритеты – запуск новых участков, устранение инфраструктурных ограничений и модернизация пограничных переходов. Эксперты сошлись во мнении, что все виды транспорта должны развиваться синхронно, без отставания отдельных сегментов от общего графика и озвучили свои рекомендации и инициативы в этом направлении.

В ходе парламентских слушаний с докладом также выступил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, старший транспортный специалист Всемирного банка Ирина Ли. Участие в мероприятии приняли руководство и представители Министерств энергетики, экологии и природных ресурсов, Высшей аудиторской палаты, Агентства по защите и развитию конкуренции, АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «НК «ҚазАвтоЖол» и другие эксперты из общественных и региональных организаций.

