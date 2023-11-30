Важно снижать закредитованность населения - Маулен Ашимбаев

Парламент, Мнения
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В этой связи спикер Сената предложил ограничить выдачу потенциально проблемных кредитов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента

Фото: пресс-служба Сената РК

 Такое мнение, в ходе рассмотрения законов о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и по вопросам налогообложения, выразил заявил глава Сената Маулен Ашимбаев.

«В этом законе есть и нормы освобождения доходов физлиц, которые образуются при списании задолженности этих лиц коллекторскими организациями. То есть списываются, но в то же время это не засчитывается в доход и соответственно не берутся налоги», - сказал председатель палаты.

Спикер Сената привел еще один пример. По его словам, сейчас микрофинансовые организации на три года освобождаются от налогообложения доходов в связи со списанием микрокредитов проблемным заемщикам. Это тоже шаг со стороны государства чтобы поддержать микрокредитные организации, которые списывают долги граждан. 

«В целом, хотелось бы чтобы и дальше, при разъяснении закона, правильно понималась позиция. Этот закон не должен восприниматься как поощрение безответственного поведения заемщиков и некоторых кредиторов», – подчеркнул он.

Более того, как отметил Маулен Ашимбаев, ведется активная работа всех заинтересованных сторон, направленная на снижение закредитованности населения. Одна из приоритетных задач – работа с кредитами, которые не возвращаются.

«Это не значит, что мы стимулируем людей и дальше брать кредиты, не возвращать их и потом эти кредиты списывать, или что микрокредитные организации их будут списывать. То есть, к этому мы не должны побуждать людей. В любом случае нам важно снижать закредитованность нашего населения.  Мы этот вопрос не в первый же раз поднимаем. Мы последние цифры посмотрели: у нас за десять месяцев этого года просроченная задолженность населения по потребительским кредитам выросла почти на 18%. Мы с начала года об этом говорим, но в то же время растет просроченная задолженность, в целом задолженность населения».

По словам спикера Сената, этими нормами, которые сейчас принимает верхняя палата парламента, «мы постараемся какие-то вопросы снять, но это не должно рассматриваться, что государство будет поощрять невозврат кредитов».

В этой связи Ашимбаев, обращаясь к участникам заседания, предложил вместе с представителями правительства, госорганами, Нацбанком, АРРФР активно поработать над решением этих вопросов. 

#Сенат #население #кредит #Ашимбаев

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