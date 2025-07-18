Подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году, но в этом сезоне масштабы мора заметно увеличились

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В нескольких сёлах Курмангазинского района Атырауской области от неизвестной болезни массово гибнут верблюды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24KZ

Причина неизвестна. В сёлах Дынгызыл, Енбекши и Макаш едва ли не в каждом дворе погибло по 6-7 взрослых верблюдов с детёнышами. По словам местных жителей, подобная ситуация наблюдалась и в прошлом году. Но в этом сезоне масштабы мора заметно увеличились.

Сотрудники акимата и ветеринарной службы утилизируют погибший скот в соответствии с ветеринарными правилами и нормами.

«У меня погибло 5 верблюдов и два верблюжонка. Врачи делают всё возможное. Мы живём только за счёт скота. Всё благосостояние нашего села зависит от животноводства», – посетовала жительница села Дынгызыл Фазиля Кабдолова.

С ней согласились и другие местные жители.

«У нас есть просьба – установить точный диагноз и оказать помощь народу. Мы часто поднимаем этот вопрос. Необходимо знать причину мора. Специалисты отправили взятые пробы в лабораторию. Однако в Национальном референтном центре по ветеринарии возбудителя не выявили. Источник заболевания остаётся неизвестным», – говорит Отеген Убишев.

Своим мнением по этому поводу также поделился главный специалист отдела Управления сельского хозяйства Ыкылас Азаматов.

«Областной акимат отправил письмо в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства с просьбой направить специалистов для установления точной причины возникновения болезни. Ожидаем ответа», – заключил он.

В настоящий момент лечат 47 верблюдов. Однако местные жители боятся, что без оперативных мер могут лишиться оставшегося скота.