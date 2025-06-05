Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н. э. по III век и выполнены в знаменитом скифском зверином стиле, характерном для культур древних кочевых народов. Этот стиль отличается не только высоким уровнем художественного мастерства, но и яв­ляется прямым свидетельством тесного культурного взаимодействия скифов с соседними народами – греками, персами, китайцами.

Среди переданных в фонд Национального музея предметов – прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме, скульптуры мифических животных, 15 древних монет и другие раритеты. Отдельного внимания заслуживает техника их исполнения – с применением чеканки, тиснения и гравировки, что демонст­рирует стилистические черты степных культур и влия­ние греческих и персидских художественных традиций.

– В результате работы Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов ценные предметы, признанные национальным достоя­нием, были официально переданы в государственную собственность и включены в фонд Национального музея. Это наглядное подтверж­дение принципа, озвученного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым:­ каждый возвращенный актив должен работать на благо страны, – отметил генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

В ближайшее время артефакты будут представлены широкой общественности в экспозициях Национального музея, пополнив коллекцию уникальных свидетельств древней истории Казахстана.