Вернули государству артефакты Общество 5 июня 2025 г. 0:00 7 Игорь Прохоров Старший корреспондент отдела культуры ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» передало в фонд Национального музея ряд артефактов, представляющих особую историко-культурную ценность. фото Игоря Бургандинова Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н. э. по III век и выполнены в знаменитом скифском зверином стиле, характерном для культур древних кочевых народов. Этот стиль отличается не только высоким уровнем художественного мастерства, но и является прямым свидетельством тесного культурного взаимодействия скифов с соседними народами – греками, персами, китайцами. Среди переданных в фонд Национального музея предметов – прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме, скульптуры мифических животных, 15 древних монет и другие раритеты. Отдельного внимания заслуживает техника их исполнения – с применением чеканки, тиснения и гравировки, что демонстрирует стилистические черты степных культур и влияние греческих и персидских художественных традиций. – В результате работы Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов ценные предметы, признанные национальным достоянием, были официально переданы в государственную собственность и включены в фонд Национального музея. Это наглядное подтверждение принципа, озвученного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым: каждый возвращенный актив должен работать на благо страны, – отметил генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш. В ближайшее время артефакты будут представлены широкой общественности в экспозициях Национального музея, пополнив коллекцию уникальных свидетельств древней истории Казахстана. #Нацмузей #наследие #артефакты