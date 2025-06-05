Вернули государству артефакты

Общество
7
Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» передало в фонд Национального музея ряд артефактов, представляющих особую историко-культурную ценность.

фото Игоря Бургандинова

Согласно экспертному заключению, изделия датируются периодом с VII века до н. э. по III век и выполнены в знаменитом скифском зверином стиле, характерном для культур древних кочевых народов. Этот стиль отличается не только высоким уровнем художественного мастерства, но и яв­ляется прямым свидетельством тесного культурного взаимодействия скифов с соседними народами – греками, персами, китайцами.

Среди переданных в фонд Национального музея предметов – прямоугольная пластина с изображением рогатого животного на холме, скульптуры мифических животных, 15 древних монет и другие раритеты. Отдельного внимания заслуживает техника их исполнения – с применением чеканки, тиснения и гравировки, что демонст­рирует стилистические черты степных культур и влия­ние греческих и персидских художественных традиций.

– В результате работы Комитета по возврату активов при Генеральной прокуратуре и Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов ценные предметы, признанные национальным достоя­нием, были официально переданы в государственную собственность и включены в фонд Национального музея. Это наглядное подтверж­дение принципа, озвученного Главой государства Касым-Жомартом Токаевым:­ каждый возвращенный актив должен работать на благо страны, – отметил генеральный директор ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» Куанышбек Мукаш.

В ближайшее время артефакты будут представлены широкой общественности в экспозициях Национального музея, пополнив коллекцию уникальных свидетельств древней истории Казахстана.

#Нацмузей #наследие #артефакты

Популярное

Все
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Уральске реконструируют набережную
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
Корреспондент газеты «Egemen Qazaqstan» Дуйсенали Алим­акын презентовал свою книгу «Америка ашқан қазақтар»
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Встреча авторов и юных поклонников
Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Стартовала пора оздоровительных лагерей
Дипломатов обучают в Астане
Когда земля на вес золота
Двойной интеллект
Ушел из жизни поэт, писатель, журналист
Атрибуты, объединяющие нацию
Основа нашей идентичности
Производство атрибутики – процесс ответственный
Прощай, друг…
Спасенного пеликана выпустили на волю
ТЮЗ: сезон закончен, выступления продолжаются
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Местные полицейские службы расформируют в РК
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

К 30-летию Конституции в Казахстане планируется амнистия
На качество детских площадок в микрорайонах жалуются талдык…
Заказ инватакси через приложение упростили в Казахстане
Герб изготовили в Астане из трех тысяч кубиков Рубика

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]