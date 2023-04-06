Весенние дератизационные работы стартуют в Астане

Планируется обработка более 28 тысяч жилых домов. Жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно

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Столичное Управление охраны окружающей среды и природопользования начинает весенний тур по проведению дератизационных мероприятий в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат.

Обработке подлежат частный сектор и открытые территории (парки, поймы рек, водоемов, каналов, кладбища).

Жители частного сектора будут получать специальные ядоприманки бесплатно, также на месте будет проводиться инструктаж безопасности.

Дератизация будет проходить в 3 тура (дезинфекторы будут заходить в каждый жилой массив по 3 раза). Планируется обработка более 28 тысяч жилых домов.

Домовладельцам следует не забывать о мерах предосторожности и раскладывать ядоприманки в труднодоступных от детей местах: в подвалах или на крышах домов, напомнили в акимате.

Дератизация будет проводиться и на открытых территориях. Ядовитые приманки будут раскладываться в парках, на поймах рек, каналов, водоемов и кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составит 3 264 гектара.

Дератизация проводится с использованием зерновых ядоприманок, включающих в себя препараты Бромадиолон и Бродефор, разрешенных к применению в Казахстане.

Такие мероприятия необходимы для снижения численности грызунов и предупреждения распространения особо опасных инфекционных заболеваний, добавили в городской администрации.