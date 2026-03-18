Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, в ближайшие три дня антициклон продолжит радовать комфортной весенней погодой. На большей части РК сохранится сухая и солнечная погода, это положительно скажется на дальнейшем повышении температуры воздуха.

И лишь в отдельные дни на севере, в горных районах юга и юга-востока страны, с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра.

По республике прогнозируется туман, гололед.

Повышение температуры воздуха днем на западе страны до 10-20 тепла, на севере, в центре республики до 5-17 тепла, на юге до 15-23 тепла.