Прогноз погоды на ближайшие три дня предоставили синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С 7 января погоду большей части республики будет формировать Южно-Каспийский циклон с большими запасами влаги, с которым на северо-западе, севере, востоке и в центре страны прогнозируются снег, метель, временами сильный снег; на юго-западе, в южных и юго-восточных регионах республики осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области сильные осадки (дождь, снег).

Ночью 8 января с Западным антициклоном ожидается вторжение холодных воздушных масс, которые резко понизят температуру воздуха: ночью в северной половине республики до 15-25 мороза, в южной до 5-15, в горных районах Алматинской области и области Жетісу до 20-25 мороза.

Однако уже днем 9 января температура воздуха снова повысится: в северной половине республики до 0-5 мороза, в южной до 0-5 тепла.

По Казахстану прогнозируется усиление ветра, туман и гололед.