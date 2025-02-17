Ветераны Афганской войны, военнослужащие и школьники почтили память павших воинов

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

В нем приняли участие личный состав Управления начальника Вооружения, ветераны Афганской войны, учащиеся средних школ № 48 и № 29 столицы. Торжественная церемония началась с минуты молчания в память о погибших воинах.

– Афганский конфликт – самый известный и крупный из тех, в которых принимали участие казахстанские воины после окончания Второй мировой войны. Мы благодарны ветеранам за мужество, стойкость и несломленный дух. Ваш жизненный путь – пример настоящего патриотизма и гражданской зрелости для подрастающего поколения, – подчеркнул начальник Вооружения полковник Рустем Калыкпаев.

Ветераны Афганской войны полковники в отставке Ербол Смагулов и Кайролла Ильясов сегодня преподают на военной кафедре Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Они поделились воспоминаниями о годах службы в Афганистане и подвиге советских воинов, вставших в далекие 80-ые на пути распространения радикализма, наркоторговли и терроризма.

По словам Ербола Смагулова, ему довелось служить плечом к плечу с легендарным Кара майором Борисом Керимбаевым. Время, проведенное с настоящим героем, оставило неизгладимый след в его душе. Е.Смагулов– участник урегулирования межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, он также выполнял задачи по охране таджикско-афганской границы. За боевые заслуги он награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3 степени. Сегодня Ербол Смагулов – председатель РОО «Ветераны боевых действий на территории других государств «Парыз».

– Хочется выразить огромное уважение тем, кто, находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял свой воинский долг и оставался верным присяге до конца. Мы разделяем боль утраты с теми, кто потерял на этой войне своих родных и близких, память о павших навсегда останется в наших сердцах! Сегодня мы, ветераны, принимаем активное участие в жизни страны и общества, оказываем поддержку инвалидам и семьям павших героев, уделяем особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. От всей души желаю ветеранам всех войн и вооруженных конфликтов удачи, здоровья и мирного неба над головой, – сказал Е.Смагулов.

Выражая благодарность ветеранам-афганцам за Урок мужества, руководство Управления начальника Вооружения вручило им памятные подарки. Мероприятие завершилось фотографированием на память и концертной программой, подготовленной школьниками.