Ветеринарный беспредел

Ольга ФАЙНШТЕЙН
фото с сайта kazakh-zerno.kz
Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) выразило обеспокоенность участившимися фактами коррупции в сфере АПК. «В результате анализа, проведенного агентством, выявлены серьезные коррупционные риски в деятельности Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов в сферах ветеринарно-санитарного контроля и аграрного сектора», – говорится в сообщении ведомства.

Заметим, что юридический термин «коррупционные риски» в конкретном случае означает не только риск совершения такого рода преступлений, но и то, что сотрудники ведомства, желая пополнить свой карман, сознательно ставят под удар здоровье и жизнь казахстанцев.

В АДГСПК считают, что соблюдение ветеринарно-санитарных норм Минсельхозом и местными исполнительными органами не обеспечивается в полной мере. А ведь известно свыше ста видов болезней, которыми человек может заразиться, употреб­ляя продукты животного происхождения. Наибольшую угрозу представляют сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва.

О задержании председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ С. Хасенова, который ежемесячно получал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на беспрепятственный ввоз мяса птицы, «Казахстанская правда» уже сообщала. Есть и другие факты нарушений, связанные в том числе с реализацией продукции сомнительного качества.

В частности, антикоррупционной службой Астаны пресечена деятельность преступной группы во главе с бывшим руководителем столичной ветинспекции Ж., его заместителем И. и руководителем отдела Ш. Они обязали государственных ветинспекторов осуществлять проверку в лаборатории одного из ИП, фактически не имеющей возможности выявлять такие опасные заболевания, как сальмонеллез и бруцеллез. На этот счет даже был принят соответствующий внутриведомственный акт, как выяснилось, незаконный. В результате только за 2014 год на рынках Астаны было реализовано порядка 20 тыс. туш животных неустановленного происхождения.

Жителям и гостям столицы остается только благодарить Всевышнего за то, что они не оказались жертвами «ветеринарного бизнеса». Но на чье покровительство, принимая преступные решения, надеялись сами руководители ветинспекции? Или рассчитывали на привычное «авось пронесет»? Возможно. Криминальный доход троицы, по данным антикоррупционной службы, составил более 20 млн тенге. Аналогичные факты выявлены и в других регионах страны.

Принимая во внимание тревожную ситуацию с коррупцией в сфере ветеринарно-санитарного контроля, агентство выдало Министерству сельского хозяйства ряд рекомендаций. Среди них – обеспечить получение разрешительных документов исключительно в электронном виде. Кроме того, МСХ предлагается совместно с департаментом государственных услуг агентства активизировать проверки по соблюдению законодательства по выдаче разрешения на право экспорта, импорта и транзита продукции, тем самым усилить контроль за правомерностью принимаемых решений.

Коррупционные риски АДГСПК обнаружило и в аграрном секторе. Здесь в основном преобладают факты хищения, взяточничества и злоупотреб­ления должностными полномочиями при выделении субсидий. Вот один из последних примеров. В Костанайской области осуждены заместитель акима Сарыкольского района Жаксыбаев и руководитель отдела сельского хозяйства Ташетов. Они в сговоре с директором ТОО «Бидай Торг» Бугловой похитили из бюджета 32 млн тенге. Чиновники содействовали тому, чтобы заявки ТОО на выдачу субсидий, в которых были завышены объемы засеянных площадей, получали положительное заключение. Такого же рода преступления пресечены в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.

Причин, способствующих их совершению, АДГСПК было выявлено немало. Подписывая акты приема посевов, члены комиссии, выдающей разрешения на субсидирование, как правило, не утруждают себя тем, чтобы выехать на поля и своими глазами посмотреть, что же там растет – пшеница или сорняки. Кроме того, обнаружилось, что регламент госуслуг не соответствует стандартам в области растениеводства. В ряде областей в нарушение действующих стандартов установлен только один способ приема заявок – исключительно через услугодателя и в бумажном формате.

В связи с этим агентство рекомендовало Минсельхозу и местным исполнительным органам обеспечить прозрачность работы комиссии по субсидированию, привести регламенты в соответствие со стандартами, обеспечив единство подходов при их разработке и утверждении в регионах. Также считают в АДГСПК, необходимо внедрить единую базу данных о выделенных субсидиях, интегрировав ее с информационной системой «НПЦзем», усилить контроль за деятельностью отделов сельского хозяйства.

Популярное

Все
День металлурга
Косшы: пять лет в статусе города
Золото, а не завод!
Сообщение Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан О регистрации партийного списка Общественного объединения «Демократическая Партия Казахстана «Ак жол» на выборы депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенные на 23 августа 2026 года
Встают на крыло
Отличный старт
Искусственный дождь
Золото из Терамо
Дом для культуры
Из сельского клуба – на большую сцену
На Кубке мира в Корее
Раненого филина передали в зоопарк
В тройке сильнейших
Стипендия от Динары
Неудача «Астаны» и «Елимая»
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Указ Президента Республики Казахстан О назначении
Пожар в «Семей орманы» локализован - Минэкологии
МЧС объявило набор спасателей
В Павлодарской области сельхозземли передадут новым фермерам
Дан старт строительству автострады
Через счета дропперов в Казахстане прошло более 112 млрд теңге
Солнечные панели и овцы превратили пустынное плато в цветущие пастбища в Китае
Какая рыба водится в системе Е-fish?
В Военном институте Сухопутных войск готовят специалистов по FPV-дронам
Доступ к сырью плюс преференции СЭЗ
Человек опередил ИИ
Эксперт оценил партийные списки на выборах в Курултай
Асу Алмабаев поднялся в новом рейтинге UFC
Глава МВД Казахстана встретился с этническими казахами в полиции Нью-Йорка
Группа туристов заблудилась в горах Алматинской области
Кокшетау принял LAN-финал Akmola International Esports Cup 2026
Курултай может стать самым обновленным Парламентом в истории Казахстана – политолог
В гармонии с миром
Работать на опережение
Стартовал проект поддержки людей с инвалидностью
Хирурга подозревают в получении денег за лечение по ОСМС в Атырау
Первый выпуск программ двойного диплома с Университетом Аризоны состоялся в Казахстане
Фестиваль «Алтай – золотая колыбель тюркского мира» в ВКО объединил поэтов и артистов
Мбаппе выводит Францию в полуфинал!
Аномальная жара накроет Казахстан
Должников пора призвать к ответу
Когда спадет жара в Казахстане
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Новый этап изучения Улуса Джучи
Закон Республики Казахстан Об амнистии в связи с принятием новой Конституции Республики Казахстан
Кассира осудили за мошенничество с билетами в Таразе
Плюс один новый завод в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О психологической деятельности
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Конституция как стратегическая опора развития страны
В Алматинской области открыт завод по переработке фруктов и овощей
Дисциплинированных водителей поощрили в Алматы
Сборная Канады сотворила историю на ЧМ-2026 и установила новый рекорд
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]