Ветеринарный беспредел Ольга ФАЙНШТЕЙН

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Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции (АДГСПК) выразило обеспокоенность участившимися фактами коррупции в сфере АПК. «В результате анализа, проведенного агентством, выявлены серьезные коррупционные риски в деятельности Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов в сферах ветеринарно-санитарного контроля и аграрного сектора», – говорится в сообщении ведомства.



Заметим, что юридический термин «коррупционные риски» в конкретном случае означает не только риск совершения такого рода преступлений, но и то, что сотрудники ведомства, желая пополнить свой карман, сознательно ставят под удар здоровье и жизнь казахстанцев.



В АДГСПК считают, что соблюдение ветеринарно-санитарных норм Минсельхозом и местными исполнительными органами не обеспечивается в полной мере. А ведь известно свыше ста видов болезней, которыми человек может заразиться, употреб­ляя продукты животного происхождения. Наибольшую угрозу представляют сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, ящур, сибирская язва.



О задержании председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ С. Хасенова, который ежемесячно получал взятки от предпринимателей за выдачу разрешений на беспрепятственный ввоз мяса птицы, «Казахстанская правда» уже сообщала. Есть и другие факты нарушений, связанные в том числе с реализацией продукции сомнительного качества.



В частности, антикоррупционной службой Астаны пресечена деятельность преступной группы во главе с бывшим руководителем столичной ветинспекции Ж., его заместителем И. и руководителем отдела Ш. Они обязали государственных ветинспекторов осуществлять проверку в лаборатории одного из ИП, фактически не имеющей возможности выявлять такие опасные заболевания, как сальмонеллез и бруцеллез. На этот счет даже был принят соответствующий внутриведомственный акт, как выяснилось, незаконный. В результате только за 2014 год на рынках Астаны было реализовано порядка 20 тыс. туш животных неустановленного происхождения.



Жителям и гостям столицы остается только благодарить Всевышнего за то, что они не оказались жертвами «ветеринарного бизнеса». Но на чье покровительство, принимая преступные решения, надеялись сами руководители ветинспекции? Или рассчитывали на привычное «авось пронесет»? Возможно. Криминальный доход троицы, по данным антикоррупционной службы, составил более 20 млн тенге. Аналогичные факты выявлены и в других регионах страны.



Принимая во внимание тревожную ситуацию с коррупцией в сфере ветеринарно-санитарного контроля, агентство выдало Министерству сельского хозяйства ряд рекомендаций. Среди них – обеспечить получение разрешительных документов исключительно в электронном виде. Кроме того, МСХ предлагается совместно с департаментом государственных услуг агентства активизировать проверки по соблюдению законодательства по выдаче разрешения на право экспорта, импорта и транзита продукции, тем самым усилить контроль за правомерностью принимаемых решений.



Коррупционные риски АДГСПК обнаружило и в аграрном секторе. Здесь в основном преобладают факты хищения, взяточничества и злоупотреб­ления должностными полномочиями при выделении субсидий. Вот один из последних примеров. В Костанайской области осуждены заместитель акима Сарыкольского района Жаксыбаев и руководитель отдела сельского хозяйства Ташетов. Они в сговоре с директором ТОО «Бидай Торг» Бугловой похитили из бюджета 32 млн тенге. Чиновники содействовали тому, чтобы заявки ТОО на выдачу субсидий, в которых были завышены объемы засеянных площадей, получали положительное заключение. Такого же рода преступления пресечены в Алматинской, Жамбылской, Павлодарской, Кызылординской и Южно-Казахстанской областях.



Причин, способствующих их совершению, АДГСПК было выявлено немало. Подписывая акты приема посевов, члены комиссии, выдающей разрешения на субсидирование, как правило, не утруждают себя тем, чтобы выехать на поля и своими глазами посмотреть, что же там растет – пшеница или сорняки. Кроме того, обнаружилось, что регламент госуслуг не соответствует стандартам в области растениеводства. В ряде областей в нарушение действующих стандартов установлен только один способ приема заявок – исключительно через услугодателя и в бумажном формате.



В связи с этим агентство рекомендовало Минсельхозу и местным исполнительным органам обеспечить прозрачность работы комиссии по субсидированию, привести регламенты в соответствие со стандартами, обеспечив единство подходов при их разработке и утверждении в регионах. Также считают в АДГСПК, необходимо внедрить единую базу данных о выделенных субсидиях, интегрировав ее с информационной системой «НПЦзем», усилить контроль за деятельностью отделов сельского хозяйства.

