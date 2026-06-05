Укреплять интеллектуальный потенциал нации

Проекты
Маргулан Бейсекенов

Напомним, 16 мая Глава государства подписал Указ «О мерах по развитию культуры чтения и формированию читающей нации», направленный на развитие человеческого капитала и укрепление интеллектуального потенциала общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Во исполнение поручений Президента Министерство культуры и информации приступило к реализации комплекса инициатив, направленных на популяризацию чтения, обновление библиотечной сферы и расширение доступа граждан к знаниям.

Как сообщает пресс-служба МКИ, одной из ключевых инициатив станет республиканский проект «10 читателей года», старт которого запланирован на сентябрь 2026 года. Его цель – повысить престиж чтения и популяризировать образ читающего человека. Ежегодно будут определяться­ самые активные читатели страны в различных возрастных категориях, а также лучшие региональные практики по продвижению книги и чтения.

Планируется учредить Национальную премию за достижения в развитии культуры чтения. Награда станет формой общественного признания для библиотекарей, педагогов, журналистов, издателей, авторов, общест­венных деятелей и представителей креативных индус­трий, внесших значительный вклад в популяризацию книги и чтения.

Особое внимание уделяется цифровизации отрасли. По поручению Главы государства Министерство приступило к работе по созданию Национальной цифровой библиотечной платформы. Она объединит электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы для пользователей. Благодаря платформе граждане смогут получать доступ к отечественной литературе, научным изданиям, редким книгам и архив­ным материалам независимо от места проживания.

Отметим, за последние пять лет совокупное количество просмотров книг в электронном формате составило более 9 млн.

Продолжается и работа по модернизации библиотек нового поколения. Только в 2025 году в Казахстане открыты три новые библиотеки, модернизировано – 36. В этом году планируется модернизация еще 30 объектов.

#культура #проекты #чтение

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