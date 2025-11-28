"Красивый" автомобильный номер в Индии был продан за рекордную для страны сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов США. Как сообщил телеканал NDTV, онлайн аукцион по продаже VIP-номера HR88B8888 состоялся на этой неделе в индийском штате Харьяна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Всего на покупку госномера полностью состоящего из цифр "8" - символа финансового благополучия, успеха и процветания у индийцев - было подано 45 заявок. Аукцион стартовал с суммы в 50 тысяч рупий и быстро достиг отметки в 1,17 миллиона рупий.

Любопытно, что на прошлой неделе госномер HR22W2222 был продан в Харьяне за почти 400 тысяч рупий. А в минувшем апреле престижный номер "KL07DG0007" ушел с молотка за сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов США в южном индийском штате Керала. Его приобрел миллиардер Вену Гопалакришнан, заработавший свое состояние в IT-сфере.

Напомним, что в самой многонаселенной стране мира - 1,4-миллиардной Индии - "красивые" VIP-автономера из-за огромного спроса на них стоят астрономических денег, но доступны крайне ограниченному кругу сверхсостоятельных индийцев. Последние готовы выкладывать круглые суммы с целью выделиться на фоне остальных на загруженных индийских дорогах и подчеркнуть свой элитный статус.

Среди суперэлитных номеров, за которыми во всех 28 индийских штатах в прямом смысле "охотятся" собственники люксовых автомобилей, первое место занимает "0001", второе "9999", а третье - "7777". Стоимость таких цифровых комбинаций, по данным СМИ, может достигать 30 миллионов индийских рупий (примерно 5,5-340 тысяч долларов США).

"Красивые номера" с цифрами 0002, 0003, или 0009 оцениваются рынком в 300 тысяч рупий (примерно 3,4 тысячи долларов США). Отдельный спрос имеется и на уникальную комбинацию цифр "0786", которую считают счастливой представители мусульманской части населения Индии и готовы выкладывать за нее около 200 тысяч рупий (около 2,2 тысячи долларов США). Индийцы, заинтересованные в отражении на госномере года своего рождения, платят за заветную табличку от 20 тысяч рупий (около 220 долларов).