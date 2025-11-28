VIP автономер продали за рекордную сумму в Индии

Транспорт,В мире,Lifestyle
108
Айман Аманжолова
корреспондент

"Красивый" автомобильный номер в Индии был продан за рекордную для страны сумму, эквивалентную 130 тысячам долларов США. Как сообщил телеканал NDTV, онлайн аукцион по продаже VIP-номера HR88B8888 состоялся на этой неделе в индийском штате Харьяна, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Всего на покупку госномера полностью состоящего из цифр "8" - символа финансового благополучия, успеха и процветания у индийцев - было подано 45 заявок. Аукцион стартовал с суммы в 50 тысяч рупий и быстро достиг отметки в 1,17 миллиона рупий.

Любопытно, что на прошлой неделе госномер HR22W2222 был продан в Харьяне за почти 400 тысяч рупий. А в минувшем апреле престижный номер "KL07DG0007" ушел с молотка за сумму, эквивалентную 50 тысячам долларов США в южном индийском штате Керала. Его приобрел миллиардер Вену Гопалакришнан, заработавший свое состояние в IT-сфере.

Напомним, что в самой многонаселенной стране мира - 1,4-миллиардной Индии - "красивые" VIP-автономера из-за огромного спроса на них стоят астрономических денег, но доступны крайне ограниченному кругу сверхсостоятельных индийцев. Последние готовы выкладывать круглые суммы с целью выделиться на фоне остальных на загруженных индийских дорогах и подчеркнуть свой элитный статус.  

Среди суперэлитных номеров, за которыми во всех 28 индийских штатах в прямом смысле "охотятся" собственники люксовых автомобилей, первое место занимает "0001", второе "9999", а третье - "7777". Стоимость таких цифровых комбинаций, по данным СМИ, может достигать 30 миллионов индийских рупий (примерно 5,5-340 тысяч долларов США).

"Красивые номера" с цифрами 0002, 0003, или 0009 оцениваются рынком в 300 тысяч рупий (примерно 3,4 тысячи долларов США). Отдельный спрос имеется и на уникальную комбинацию цифр "0786", которую считают счастливой представители мусульманской части населения Индии и готовы выкладывать за нее около 200 тысяч рупий (около 2,2 тысячи долларов США). Индийцы, заинтересованные в отражении на госномере года своего рождения, платят за заветную табличку от 20 тысяч рупий (около 220 долларов).

 

#автомобиль #Индия #стоимость #госномер

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Политика здравого смысла
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

Более 50 человек погибли из-за наводнений на Шри-Ланке
Военные захватили власть в Гвинее-Бисау
Франция вводит добровольную военную службу
США прекращают приём заявок из Афганистана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]