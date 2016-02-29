Високосный год: До встречи через четыре года

Общество
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Ерзат Сергазин
Високо́сный год - год в юлианском и григорианском календарях, продолжительность которого равна 366 дням - на одни сутки больше продолжительности обычного, невисокосного года, передает Kazpravda.kz.

В юлианском календаре високосным годом является каждый четвертый год, в григорианском календаре из этого правила есть исключения.

Продолжительность тропического года (время между двумя весенними равноденствиями) составляет 365 суток 5 часов 48 минут 46 секунд. Различие в продолжительности тропического года и среднего юлианского календарного года (365,25 суток) что составляет 11 минут 14 секунд. Из этих 11 минут и 14 секунд приблизительно за 128 лет складываются одни сутки.

Чтобы компенсировать накопившуюся ошибку и избежать подобного смещения в будущем, в 1582 году римский папа Григорий XIII провел реформу календаря. Чтобы средний календарный год лучше соответствовал солнечному, было решено изменить правило високосных лет. По-прежнему високосным оставался год, номер которого кратен четырем, но исключение делалось для тех, которые были кратны 100. Такие годы были високосными только тогда, когда делились еще и на 400.

Другими словами, год является високосным в двух случаях: либо он кратен 4, но при этом не кратен 100, либо кратен 400. Год не является високосным, если он не кратен 4, либо он кратен 100, но при этом не кратен 400.

Последние годы столетий, оканчивающиеся на два нуля, в трех случаях из четырех не являются високосными. Так, годы 1700, 1800 и 1900 не являются високосными, так как они кратны 100 и не кратны 400. Годы 1600 и 2000 — високосные, так как они кратны 400. Годы 2100, 2200 и 2300 — невисокосные.

2016 год является високосным годом. Предыдущим високосным годом был 2012 год, следующим будет 2020.
Отметим, что високосные и простые годы располагаются не однообразно: в юлианском календаре на 400 лет приходится 100 високосных, а в григорианском — 97.

Некоторые суеверные люди относят високосный год к "тяжелым". Однако високосный год абсолютно такой же как и все другие, поэтому не следует его опасаться.

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