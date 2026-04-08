Эксперт, религиовед Әл-Фараби Болатжан высказался об участившихся выступлениях псевдорелигиозных деятелей, которые используют социальные сети для манипуляции сознанием казахстанцев и подрыва национальной идентичности, сообщает Kazpravda.kz
- В последнее время в Интернет-пространстве под религиозным соусом звучат заявления, направленные на подрыв национальной идентичности нашего народа, дискредитацию конституционного порядка и пропаганду небрежного отношения к правам личности. Туда можно отнести заявление, что празднование Наурыза это грех, попытку нормализации многоженства и «дарения» жены другим мужчинам и прочее.
Подобную пропаганду необходимо пресекать и государство делает правильно, что реагирует на такие проявления, так как государственная политика в сфере религии должна быть ориентирована на стабильное и мирное развитие государства. Это возможно в условиях постоянного поддержания баланса между правами и ответственностью, - заявил Болатжан.
Он напомнил, что в Конституции четко закреплен светский характер государства и ясно обозначены взаимоотношения государства и религии.
- Необходимо поддерживать верховенство Закона и останавливать любые попытки установления верховенства каких-либо религиозно-идеологических догм над законностью и правами личности. В противном случае может нависнуть угроза над самим конституционным строем. В этой связи я считаю, что содействие защите конституционного строя является гражданским долгом каждого, а особенно экспертов в сфере религии, - отметил Әл-Фараби Болатжан.