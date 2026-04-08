- В последнее время в Интернет-пространстве под религиозным соусом звучат заявления, направленные на подрыв национальной идентичности нашего народа, дискредитацию конституционного порядка и пропаганду небрежного отношения к правам личности. Туда можно отнести заявление, что празднование Наурыза это грех, попытку нормализации многоженства и «дарения» жены другим мужчинам и прочее.

Подобную пропаганду необходимо пресекать и государство делает правильно, что реагирует на такие проявления, так как государственная политика в сфере религии должна быть ориентирована на стабильное и мирное развитие государства. Это возможно в условиях постоянного поддержания баланса между правами и ответственностью, - заявил Болатжан.