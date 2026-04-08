Подвалы и паркинги станут укрытиями по новому стандарту

В Казахстане утвердили правила обустройства укрытий для населения. Новый стандарт охватывает подвалы, подземные паркинги и другие заглубленные пространства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете технического регулирования и метрологии МТИ РК отметили, что правила направлены на повышение уровня безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям.

— В мировой практике для защиты населения широко используются заглубленные помещения, включая подвалы, цокольные этажи, подземные переходы и метрополитен. В Казахстане такие пространства также могут приспосабливаться под защитные сооружения гражданской обороны, — сообщили в ведомстве.

Новый стандарт (СТ РК 4016-2025) устраняет нормативный пробел и вводит единые требования к укрытиям. Он определяет порядок обследования зданий и их приспособления для защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и военного характера.
Закреплены требования к конструкциям и планировке помещений, а также к системам жизнеобеспечения. В их числе вентиляция, водоснабжение, электроснабжение, санитарные условия и связь. Также установлен порядок оценки технического состояния зданий, включая проверку несущих конструкций и инженерных систем.

Отдельно предусмотрены меры по усилению конструкций и переоборудованию помещений при необходимости. В стандарте приведены примеры типовых решений и таблица оценки пригодности укрытий.

Проект согласован с МЧС и другими ведомствами.

