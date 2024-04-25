Владельцев электрокаров обяжут наносить особый знак на авто

1 мая вступят в действие новые нормы нацстандарта, касающегося средств регулирования дорожного движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казстандарт

Фото: Kazpravda.kz

Комитет МВД РК и Казстандарт разработали изменения, направленные на повышение безопасности на дорогах и обеспечение удобства для всех участников дорожного движения.

Ключевым нововведением является требование наносить обязательный опознавательный знак «Электромобиль», который касается всех электромобилей, за исключением гибридных.

Кроме того, введены новые дорожные знаки:

– «Движение на электрических самокатах запрещено», который планируется устанавливать на тротуарах для обеспечения безопасности пешеходов и предотвращения возможных аварийных ситуаций;

– «Диагональный пешеходный переход»;

– «Перестроение на параллельную проезжую часть»;



– «Конец параллельной проезжей части».

Также продусмотрена доступность дорожной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также для тех, кто перевозит таких людей. Некоторые из этих знаков уже были введены в тестовом режиме в городах Алматы и Астана.