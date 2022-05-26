Владимир Волков: Нам всем предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию

Депутаты Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков и Андрей Лукин встретились с фермерами Акмолинской области.

На встрече с сельчанами сенаторы обсудили вопросы, связанные с предстоящими изменениями в Конституцию, которые выносятся на республиканский референдум.

«Нам всем предстоит проголосовать за важнейшие поправки в Конституцию. Эти изменения содержат новые политические реформы, которые демонстрируют приверженность к демократическим преобразованиям. Хотелось бы отметить, что успех предстоящего референдума будет во многом зависеть от активности граждан, от нас с вами. Это шанс для каждого из нас внести свою лепту в построение Нового Казахстана», - сказал Председатель Комитета Владимир Волков.

Сенатор Андрей Лукин также подчеркнул, что всем казахстанцам важно принять активное участие в предстоящем референдуме. Он отметил, что предстоящее голосование является одним из способов прямого волеизъявления граждан, где каждый может внести свою лепту в обновление и модернизацию нашей страны.

Кроме того, парламентарии приняли участие в торжественном мероприятии «Последний звонок», а также встретились с сотрудниками сельского отдела полиции, где ознакомились с деятельностью участка.