Власти Нью-Йорка объявили войну крысам

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В Нью-Йорке стартует национальная конференция специалистов по борьбе с грызунами из-за нашествия крыс в городе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Несмотря на заявления мэрии о позитивной динамике в борьбе с вредителями, в Нью-Йорке по-прежнему можно встретить полчища крыс: возле мусорных баков, в самом центре города и даже в метро. Как следует из профильного городского портала, на котором отслеживаются места скопления грызунов, на Манхэттене, к примеру, крыс можно встретить даже неподалеку от штаб-квартиры ООН.

«Национальный урбанистический саммит по борьбе с крысами» пройдет в среду и четверг. Мэр города Эрик Адамс обещал, что конференция приведет к «реализации комбинации мер, которых могут придерживаться простые нью-йоркцы для решения проблемы вредителей».

В преддверии мероприятия градоначальник приветствовал «генералов» (специалистов по борьбе с грызунами) «в войне с крысами».

На конференцию съедутся профильные специалисты из Бостона, Нового Орлеана, Сиэтла и даже Канады, которые помогут решить усугубляющуюся проблему крыс в Нью-Йорке.

В первый день конференции представят научные доклады, а во второй - обсудят основные вопросы в борьбе с грызунами.