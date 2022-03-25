Обучать казахскому языку нужно с трехлетнего возраста.

В этом уверена Куаныш Сигае­ва. Этим она и занимается уже на протяжении 15 лет. Она учитель казахского языка в детском саду № 27. Куаныш Сундетовна обучает детишек трех возрастных групп: среднее звено (3–4 года), старшее звено (4–5 лет) и группа предшкольной подготовки (5–6 лет). Разу­меется, с последними работать куда проще, ведь у них уже есть определенный багаж знаний. С малышами чуть сложнее. Для малышей же все в новинку – и буквы, и звуки. И чтобы увидеть результат своей работы, педагог должен хорошенько потрудиться.

– Языковые коммуникативные занятия – самые сложные, потому что у детей нет усидчивости и внимание еще рассеянное. И чтобы им было интересно, примерно каждые три минуты нужно что-то новое говорить и показывать. Допустим, в средней группе занятие длится 15 минут, и за это время нужно как минимум пять раз сменить вид деятельности. Поэтому перед педагогом стоит задача продумать занятие от и до. Он должен четко знать, что и в какую минуту будет делать. Математику гораздо проще провес­ти, потому что там дети заняты тем, что они думают, решают, а здесь нужно запоминание. И вот чтобы ребенок что-то запомнил, ему должно быть интересно, – уверена педагог.

Для обучения детишек казахскому языку Куаныш Сигаева использует различные методики. Игровая форма – в помощь. Этот вид деятельности доминирующий в детском саду. К каждой возрастной группе свой подход: малышами обыгрываются сюрпризные моменты, детям постарше задаются проблемные ситуации, которые они должны решить.

– В среднюю группу приходят гости. Например, ежик, а у него на колючках – яблоко, груша, виноград... Мы проговариваем, кто пришел и что принес. Так мы изучали фрукты. Тему нацио­нальной одежды усваивали с помощью примерочной. Девочки надевали платье и говорили, что это көйлек, а мальчики – брюки – шалбар. Для ребят из группы предшкольной подготовки задачи посложнее: на левый край стола ставим лес, а на правый – ферму. Детям раздаем карточки с изображением животных, они должны назвать, кто это и где живет. То есть они запоминают слова и одновременно размышляют. Например, медведь – аю, живет в лесу – орман, а еще он косолапый – клубтық аю. Для четкости произношения специфических звуков провожу артикуляционные, дыхательные упражнения. Для лучшего запоминания в основном используются потешки, пословицы и считалочки. В обязательном порядке на каждом занятии – физминутка. Опять-таки, для каждой возрастной группы она проводится по-своему. Для среднего звена используется музыка с песней. Допустим, звучит предложение: сұр қоян секіреді – серый заяц прыгает. Дети прыгают и повторяют слова. А в группе предшкольной подготовки звучит просто музыка, без слов. Ребятишки сами проговаривают и выполняют движения, – поделилась своим опытом Куаныш Сигаева.

Немаловажную роль играет эмоциональная составляющая. Педагог должен не просто рассказать и показать, но еще и войти в образ. И здесь у Куа­ныш Сундетовны находятся свои приемы. Если речь идет о семье, одевается в бабушку и рассказывает, что она әже, а на голове у нее платок – орамал. В общем, нелегкая это работа – детей языку обучать. Куаныш Сундетовна даже в шутку называет себя Петрушкой, потому что приходится ей и прыгать, и бегать на занятиях вместе с детьми. Ассоциативное восприятие приносит хороший результат.

– Нужно, чтобы дети поверили педагогу, пошли за ним, чтобы захотели отвечать на его вопросы. Вот и пляшем вместе с ними, включая все свои артистические способности и устраивая целые театрализованные представления, – рассказывает учитель казахского языка детского сада № 27. – Наглядные примеры быст­ро усваиваются. Если нужно выучить какие-то слова, я пытаюсь подобрать что-то такое, что им хорошо знакомо. Ну вот, например, меня зовут Куаныш – это значит «радость», а название всем известного магазина «Бақыт» переводится как «счастье».

Для закрепления пройденного материала дети повторяют новые слова в группе уже на других занятиях: во время рисования или лепки. Таким образом, в процесс изучения государственного языка включается еще и весь педагогический состав.

Как бы ни было сложно работать с маленькими детьми, Куаныш Сигаева считает, что трехлетний возраст – самый подходящий для изучения не только казахского, но и любого другого языка. Ведь давно доказано, что именно в этот период своей жизни человек запоминает легко и надолго.