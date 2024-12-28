Вместимость имеет значение

Так, в 2024-м было объявлено о возведении двух крупнейших футбольных арен респуб­лики – в Шымкенте и Актобе, вместимость которых будет до 35 тыс. зрителей. Порадовало и заявление властей Алматы, что серьезная реконструкция ждет Центральный стадион города, построенный в 1958 году и рассчитанный на более чем 23 тыс. мест. Он в последнее время получил немало критики, при этом оставшись, по сути, единственным в Казахстане, где проводились топовые мероприятия, в том числе и с участием национальной сборной по футболу. Говорят, что по планам он не только увеличит свою вместимость, но и, возможно, даже станет крытым.

В скором времени официально вновь заработает и главный стадион страны «Астана Арена», который после проведения там блестящего открытия Всемирных игр кочевников и впечатляющего концерта Димаша Кудайбергена прошел серьезное обновление.

Накануне Дня единства народа Казахстана прошла церемония закладки фундамента нового стадиона на левом берегу Кызылорды – для местного «Кайсара». Накануне Дня Рес­публики состоялась закладка капсулы на месте строительства современного спорткомплекса в Семее – для футбольного клуба «Елимай». Пообещали возвести новую футбольную арену в Актау – для ФК «Каспий». Все эти объекты будут вместимостью от 10 тыс. до 12,5 тыс. мест. И в столице на месте старого, но легендарного Стадиона им. Кажымукана Мунайтпасова будет новая арена вместимостью 3 600 человек.

На днях стало известно, что в Туркестане планируют увеличить вместимость стадиона «Туркестан Арена» с 7 тыс. до 12 тыс. мест. Отметим, что это одно из новейших сооружений страны, но, к сожалению, стадион постоян­но претерпевает различные доработки и не функционирует как положено.

Здесь перечислены только футбольные спорт­сооружения. Но именно к ним возникли воп­росы. Они касаются вмес­тимости стадионов. Как-то я уже предлагал рассмотреть вариант возведения современной супер­арены, которая так или иначе появится в новом крупнейшем мегапроекте страны – «умном» городе-многомиллион­нике Алатау в Алматинской области. Хорошо бы заложить в проекте вместимость минимум на 40 тыс., а максимум и на все 65 тыс. зрителей. Тогда там в будущем можно принимать финалы футбольных еврокубков, первенств планеты, а возможно, и Олимпийские игры (когда-нибудь, уверен, они пройдут у нас).

К чему это я? Сейчас некоторые проектировщики и региональные власти мало задумываются о том, что спорт в Казахстане (вместе с поступательным развитием всей страны) получит все большую популярность и развитие. И вот тогда нам «аукнутся» небольшие футбольные стадионы в областных центрах и крупных городах – до 10 тыс. мест и новые арены для других видов спорта вместимос­тью от 500 до 3 тыс. зрителей. Думается, надо увереннее смот­реть в будущее и учитывать, что в мире становится все больше не только спортсменов, любителей физкультуры и спорта, но и увеличивается армия болельщиков.