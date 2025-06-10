Свои двери распахнули новые здания объектов образования, культуры и досуга, построенные в рамках комплексной программы по улучшению качества жизни населения Приаралья. Их открытие было приурочено к 100-летию провозглашения Кызылорды первой столицей Казахстана.

В церемониях открытия объек­тов приняли участие заместитель Премьер-министра Ермек Кошербаев, депутаты Сената Парламента Наурызбай Байкадамов, Руслан Рустемов, депутаты Мажилиса Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов, Мурат Ергешбаев, Герои Труда Казахстана Аскар Жумадильдаев, Абзал Ералиев и другие.

– В Приаралье создаются все условия для раскрытия интеллектуального потенциала молодежи. – сказал Ермек Кошербаев. – Наша задача – воспитать поколение, способное обеспечить научно-технологическое развитие Казахстана. Соз­даваемые сейчас школы, парки, спортивные и культурные объек­ты – наглядный пример того, как преображаются наши города, как создается комфортное и современное общественное пространство.

В новом лицее-интернате физико-математического направления «Білім-инновация» на 400 мест обустроено и общежитие на 300 мест. В учебном заведении созданы все условия для получения молодежью качественного образования. В областном управлении образования сообщили, что здесь будут учиться лучшие юноши и девочки из всех регионов страны. На сегодня из рассмотренных 1 447 заявок в лицей зачислены 200 самых одаренных детей.

За последние три года объем­ выделенных средств на образование составил в регионе 304 млрд 600 млн тенге. Для обеспечения лучших условий для обучения детей в области кардинально решен вопрос трехсменных школ. В рамках Национального проекта будут открыты 10 комфортных учебных заведений.

Все условия для качественного обучения студентов также соз­даны в новом здании Кызыл­ординского музыкального высшего колледжа им. Казангапа. Современным оборудованием оснащены концертный и танцевальные залы, хоровая комната и музыкальные предметные кабинеты. Готово принять молодых людей из отдаленных населенных пунктов общежитие на 200 мест. Ранее музколледж с полувековой историей обучал студентов в старом здании, которое не соответствовало совре­менным требованиям.

От имени общественности аким области Нурлыбек Налибаев выразил признательность за поддержку в строительстве главе компании «Саутс-Ойл» Серикжану Сейтжанулы.

Отличным подарком к 85-летию областного историко-крае­ведческого музея стало новое здание современного типа. Как сообщил директор музея Сапар Кузейбаев, оно оснащено цифровыми и мультимедийными технологиями, представляющими экспонаты в необычном формате.

Просторные выставочные павильоны позволили музею разместить все невероятно ценные экспонаты, которые ранее пылились на полках музейного фонда. Всего в корпусе 11 экс­позиционных залов. Впервые в истории открыты залы палеонтологии и цивилизации средневековья. Свою лепту в строительство внесло АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына».

В реконструированном городском парке культуры и отдыха установили 20 новых аттракцио­нов – колесо обозрения, поворотную башню, американские горки, экстремальные карусели, качели... Оборудованы игровые и теннисные площадки, мини-футбольное поле, воркаут-площадки, велодорожки. На территории высадили деревья, разбили цветники, установили фонтаны.

Нурлыбек Налибаев отметил всех предпринимателей-меценатов и общественные фонды, которые вносят большой вклад в благоустройство и развитие архитектурного облика региона.

– При их поддержке в Приаралье реализуются проекты на сумму более 55 миллиардов тенге, – отметил он. – Так, в Кызылорде реконструирована центральная площадь, а в Жанакорганском, Сырдарьинском и Казалинском районах открыты современные парки отдыха. Построены новый терминал аэропорта Коркыт-ата, центры «Анаға тағзым», настольного тенниса, Дворец школьников. Сейчас проводится капитальный ремонт всех железнодорожных вокзалов. Также благодаря частным инвесторам в облас­ти построены 80 спортивных игровых площадок, обновлены тротуары, благоустроены дворы, облицованы панелями более 50 многоэтажных домов. В этом году в рамках 30-летия АНК при поддержке АО «НАК «Казатомпром» строится новый Дом дружбы.

Благодарственными письмами акима области награждены работники подрядных организаций, которые занимались работами на открывшихся объектах.

Добавим, что при поддержке частного инвестора 1 июня, в день начала купального сезона, в областном центре открыли коммунальный пляж. Водная зона отдыха расположена у дачного массива «Эдельвейс».