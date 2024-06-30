Во Франции проходят досрочные парламентские выборы

Согласно последним предвыборным опросам, ультраправые могут рассчитывать почти на 40% голосов в первом туре, передает Kazpravda.kz

Фото: Bob Edme / AP

Французские избиратели в воскресенье проголосуют в первом туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента), сообщает Интерфакс.

Избирателям предстоит избрать 577 парламентариев. Для абсолютного большинства необходимо 289 мест. В последнем созыве у альянса президента Франции Эмманюэля Макрона было только 250 мест, поэтому ему приходилось договариваться о поддержке со стороны других партий для одобрения законопроектов.

Согласно процедуре, если кандидат набирает большинство голосов в первом туре при явке более 25%, то он сразу получает место в парламенте. Если же ни один кандидат не избран, проходит второй тур.

Как правило, для выявления победителя на выборах в парламент Франции одного тура оказывается недостаточно. Второй тур в этот раз намечен на 7 июля.

Основная интрига выборов заключается в том, сколько мест сможет получить ультраправая партия «Национальное объединение», которая одержала победу во Франции на выборах в Европарламент ранее в этом месяце.

Помимо нее в выборах участвует блок партий левого толка под названием «Новый народный фронт», коалиция «Вместе», включающая, в частности, партию «Возрождение», основанную Макроном, а также правая партия «Республиканцы».

Согласно последним предвыборным опросам, «Национальное объединение» может рассчитывать почти на 40% голосов в первом туре, что может дать партии от 250 до 280 мест в нижней палате, тогда как для абсолютного большинства необходимо 289 мест. Второе место, вероятно, займет коалиция левых, а третье место - коалиция «Вместе».

Предвыборная программа «Национального объединения», касающаяся внешней политики, предполагает продолжение поддержки Украины. Однако, как заявлял председатель партии Жордан Барделла, Франция не должна поставлять ракеты дальнего радиуса действия и другое вооружение, которое «может привести к эскалации» ситуации. Барделла указывал, что стратегия его партии заключается в том, чтобы избежать «любых форм эскалации перед лицом России, которая является ядерной державой».

Президентская коалиция «Вместе» в предвыборной программе обещает, что Франция продолжит поддержку Киева. Кроме того, она не исключает отправки военных инструкторов на украинскую территорию. Коалиция намерена удвоить оборонный бюджет страны Франции к 2030 году.

В альянсе левых партий отмечали, что их цель заключается в том, чтобы «французская дипломатия сослужила делу мира». Коалиция в своей программе призывает к защите «суверенитета и свободы украинского народа, а также целостности границ Украины» посредством поставки «необходимого» вооружения. В том, что касается ситуации на Ближнем Востоке, левые партии хотят ввести эмбарго на поставки оружия Израилю.

Досрочные выборы во Франции проводятся после того, как 9 июня партия президента Франции Макрона «Возрождение» проиграла ультраправому «Национальному объединению» на выборах в Европарламент. В тот же день французский лидер объявил о роспуске нижней палаты парламента - Национального собрания и назначил досрочные парламентские выборы.