Во время боя на турнире MMA в Актау скончался спортсмен - видео

Фото: скриншот с видео Instagram Aktauda.nahabar

По информации источника, 31 марта 2024 года в 17.30 в спортивном комплексе «Батыр», расположенном в 34-м микрорайоне г. Актау, семнадцатилетний Канат Ахунов, студент 3-го курса политехнического колледжа, принимавший участие в областном бойцовском турнире Nomad MMA, во время боя с соперником, после удара в живот, упал на настил и скончался на месте.

По факту смерти спортсмена назначена судебно-медицинская экспертиза.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП г. Актау за №244710031000600 от 31.03.2024 года, по статье 104 ч.1 УК РК (причинение смерти по неосторожности).

На место происшествия выезжали начальник УП г. Актау Муханбеткали Н. и дежурный прокурор города Омирбайулы М.