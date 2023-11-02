Фото: Kazpravda.kz

Водитель автобуса насмерть сбил пешехода в Караганде, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Сегодня, 2 ноября в 10:50 часов по пр. Бухар жырау в районе рынка «Шыгыс» 39-летний водитель маршрутного автобуса допустил наезд на пешехода.

В результате ДТП 45-летний пешеход скончался на месте происшествия. По данным полицейских, на момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, пострадавших нет.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы.