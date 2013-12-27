Водная дилемма

Нарастающий тренд
Напомним, что 24 декабря на заседании Правительства состоялась презентация проекта Государственной программы управления водными ресурсами, разработанного Министерством окружающей среды и водных ресурсов (МОСВР). В обсуждении этого стратегического документа также приняли участие руководители регионов, в том числе южных и западных областей страны, экономика которых уже сегодня развивается в условиях водной «напряженки».
Согласно оценкам экспертов, из-за ежегодного сокращения трансграничных притоков и роста потребления воды в сельском хозяйстве через три десятка лет общий объем дефицита воды по Казахстану может составить 12,2 млрд. кубометров в год. Расчеты гидрологов также показывают, что к 2040 году уровень водопотребления в нашей стране вырастет на 56% и составит 25 млрд. кубометров. Сегодня этот годовой показатель оценивается в пределах 16 млрд. кубов.
Подобная динамика связана как с демографическими, так и промышленно-экономическими факторами. Предполагается, что к 2040 году численность населения Казахстана вырастет до 20,8 млн. человек. Причем доля горожан возрастет с нынешних 53 до 73%. Данный тренд урбанизации обусловит увеличение объемов потребления воды на 35%.
Если учесть, что в связи с увеличением доступа граждан к централизованному водоснабжению или сокращением доли населения, не охваченного услугами монополистов, ежегодное потребление воды на душу населения будет расти в среднем на 1,9%.
Что касается промышленного сектора, то и здесь прогнозируемый рост объемов потребления воды к 2040 году составит около 35%, что соответствует ускорению промышленного производства в пределах 4% в год. Наибольшие темпы потребления воды будут наблюдаться в сфере добычи и переработки углеводородов, в горнодобывающей промышленности и электроэнергетической отрасли. В сельском хозяйстве предполагается расширение орошаемых площадей до 2,1 млн. га к 2040 году, что соответственно приведет к росту потребления воды на 1,6% в год.
Расточительный антропоген
Следует отметить, что Центральная Азия, где расположен Казахстан, – одна из засушливых территорий Земли. В целом на планете такие области составляют порядка 25% земной суши. Согласно научным данным, запасы пресной воды на планете не превышают 0,1% от общего объема гидросферы. То есть если гидросфера содержит около 1 460 млн. куб. км жидкой влаги, преимущественно в виде соленых океанов и морей, то доля пресной воды – это малая толика в виде рек, озер и осадков, за счет которой поддерживается жизнь организмов на суше. Вполне естественно, что первые очаги цивилизации на земле возникали именно в дельтах крупных рек.
В Центральной Азии с незапамятных времен уровень развития того или иного оазиса хозяйственной культуры также определялся прежде всего наличием водных ресурсов. Учеными установлено, что некогда в пределах Сарыкамышской впадины, расположенной между Аралом и Каспием, в том числе вдоль высохшего русла древней реки Узбой, кипела жизнь оседлых цивилизаций, превративших эту местность в зеленый оазис процветания и могущества. Сарыкамышская впадина была полноводным бассейном. Но ушла вода, а вместе с ней канули в миражи времени и эти безвестные очаги былых культур, признаки которых при взгляде с космоса напоминают лишь о том, что в природе нет ничего лишнего, в том числе воды.
Между тем великий круговорот воды в природе, при котором ни одна капля влаги не пропадает зря, хотя и проходит через систему сложных превращений, очевидно, служит еще и показателем высокой рациональности по отношению к главному ресурсу планеты, из которого примерно на 70% состоит и сам человек. Тем не менее потребности человечества в водных ресурсах год от года возрастают, причем не только в зависимости от роста населения, но и в силу давления техногенного фактора на каждый кубический сантиметр гидросферы. Наукой подсчитано, что с начала ХХ века невосполнимые расходы воды увеличились в мире более чем в 10 раз. Это значит, что только за один век активной техногенной деятельности человечество успело изъять из естественного оборота примерно 10% от общего объема атмосферных осадков, выпадающих на сушу в виде дождя и снега. В связи с этим не исключено, что под влиянием антропогенного фактора система регенерации гидросферы попросту начнет давать сбои, или того хуже – запустит механизм таяния ледников Гренландии и Антарктиды для восполнения «вакуума».
Так или иначе, но в совокупности с такими глобальными проблемами, как заиливание минеральными наносами водных бассейнов, эрозия, деградация и опустынивание почвы, таяние ледников, и прочими деструктивными факторами проблема тотального дефицита воды в будущем ставит цивилизацию перед необходимостью соизмерять свои потребности с реальными возможностями. При этом вопреки распространенному тезису о потенциальной пагубности человеческого влияния на природу прогрессивные формы хозяйствования целого ряда стран полупустынных ареалов показывают, что с умом, бережливостью, да аккуратностью в использовании трансграничных рек можно дотянуть хоть до третьего вселенского потопа.
Достигнуть подобной гармоничности в водопользовании не мешало бы и китайско-казахстанскому формату стратегического партнерства, в котором именно водный аспект представляет наиболее хрупкую грань взаимной политики. Как известно, в Поднебесной реализуются проекты по переброске водных ресурсов рек Или и Иртыша для сельскохозяйственных нужд Западного Китая. В частности, в верховьях Иртыша прокладывается 300-километровый канал «Кара Иртыш – Карамай» и сеть гидротехнических сооружений. Аналогичные планы у китайской стороны и относительно верховья реки Или. В связи с этим снижение воды в русле рек произойдет однозначно. К тому же любой гидроэнергетик знает, что с образованием зеркала водохранилища потерь воды в виде испарения также не миновать.
Между тем река Иртыш, впадающая в итоге в Обь, питает своими водами всю северо-восточную часть Казахстана, включая ее центральные районы посредством канала «Иртыш – Караганда». Река Или и вовсе обеспечивает равновесие хрупкой экосистемы юго-восточной и центральной части страны, оставаясь единственной крупной водной артерией, впадающей в Балхаш. И если, как полагают гидрологи, к 2040 году эти реки в результате активного забора воды китайской стороной превратятся в мутные речушки, то масштабы экологических последствий в наших пределах трудно даже вообразить. Например, для обеспечения равновесия экосистемы Коргалжинского природного заповедника, что расположена неподалеку от Астаны, только река Нура должна ежегодно приносить в своем русле до 170 млн. кубометров воды. Но сегодня она дает лишь половину этого объема. Спрашивается, откуда взять остальные кубометры бесценной влаги, если в округе лишних водных ресурсов попросту нет? Данный вопрос пока решается путем перераспределения около 40 млн. кубометров воды из канала «Иртыш – Караганда». Но будет ли такая возможность и впредь, безусловно, трудно судить.
Ресурсосберегающий формат
Согласно прогнозам МОСВР РК, к 2040 году доступные водные ресурсы в Казахстане могут составить порядка 13 млрд. кубометров воды. То есть разница между спросом в 25 млрд. кубометров и предложением в 13 млрд. составит ожидаемый дефицит в 12 млрд. кубометров. Разработчики программы уверены, что проблема эта в Казахстане решаема, если целенаправленно и последовательно реализовать предлагаемый комплекс мероприятий в трех основных группах потребителей – в сельском хозяйстве, промышленности и ЖКХ. Причем аграрному сектору будет уделено особое внимание, поскольку эта сфера на сегодня остается основным потребителем водных ресурсов.
Согласно данным МОСВР, в 2012 году доля сельского хозяйства в общем объеме потребления воды составила 84%. При этом в этой отрасли наблюдается самый высокий коэффициент потерь воды – 66%. Предполагается, что внедрение влагосберегающих технологий в АПК и проведение комплексной модернизации оросительных систем позволят покрыть до 43% от ожидаемого дефицита воды, или экономить ежегодно до 5,3 млрд. кубометров. Еще 28% от общего объема дефицита в объеме 3,4 млрд. кубометров в год можно покрыть за счет модернизации инфраструктурных объектов по транспортировке, распределению и хранению воды. Кроме того, добиться сокращения дефицита еще на 7%, или на 0,8 млрд. кубометров, в год можно за счет модернизации коммунальной инфраструктуры и внедрения водосберегающих технологий в промышленности.
Оставшийся дефицит в объеме 22%, или 2,7 млрд. кубометров воды, программа предусматривает покрыть за счет межбассейновой переброски водных ресурсов для решения локальных проблем водообеспечения, а также на основе пересмотра структуры посевов влагоемких культур. Возможно, в этот перечень попадут прежде всего наиболее влаголюбивые культуры. В этом плане не парадоксален ли тот факт, что рисоводство занимает основную долю земледелия тех районов юга, где дефицит воды во все времена ощущался наиболее остро.
Между тем значительные источники пресной воды могут залегать и в недрах страны в виде подземных озер и морей. Например, известно, что река Чу, которая протекает через Чуйскую долину, в низовьях пересекает пустыню Муюнкум и теряется во впадине Ащиколь, образуя группу озер. Бывший приток этой реки – Талас – также заканчивается сетью озер и болот в равнинных пространствах пустыни Муюнкум. При этом каких-либо изысканий на наличие в этой местности подземных вод явно не проводилось.
– Для полной оценки потенциала подземных вод требуются дополнительные геологоразведочные работы, – отмечает глава МОСВР Нурлан Каппаров.
Программа предполагает ряд мер по снижению ожидаемого дефицита воды, из которых 9,5 млрд. кубометров планируется закрыть за счет модернизации инфраструктуры и мер по повышению водосбережения в промышленности, сельском хозяйстве и жилищно-коммунальном секторе. Всего на данные группы мер оценочные инвестиции составят 3,2 трлн. тенге. Дополнительные 2,7 млрд. кубометров воды разработчики предлагают сохранить за счет строительства мега-проектов оценочной стоимостью до 800–900 млрд. тенге.
Все три основных потребителя водных ресурсов – АПК, ЖКХ и промышленность – могут существенно повысить эффективность водопользования. В АПК сокращения потерь с 66 до 27% можно добиться за счет модернизации оросительных систем, что позволит экономить порядка 11,2 млрд. кубометров воды в год. В промышленности сокращение потерь с 40 до 19% предусматривается в основном за счет внедрения систем оборотного водоснабжения. Это позволит экономить отраслевикам до 900 млн. кубометров воды в год.
Снижение ресурсных потерь в ЖКХ с 58 до 19% специалисты МОСВР предлагают за счет модернизации инфраструктуры и очистных систем, что позволит экономить около 300 млн. кубометров воды в год.
– У нас в стране 40% магистральных и 38% распределительных каналов находятся в неудовлетворительном состоянии. На 27% магистральных и 56% распределительных каналах отсутствует облицовка. Около 40% водопроводной инфраструктуры требует модернизации. На это будет направлено порядка 925 миллиардов тенге, – заявил министр.
Неудовлетворительное техническое состояние значительной части коммунальной инфраструктуры городов негативно отражается на качестве технической и питьевой воды. В этом плане не лучшим образом дела обстоят и в самой столице, где воду из крана из-за чрезмерного содержания в ней хлора горожане, как правило, не используют для питья.
Согласно исследованиям, в 2012 году лишь 13 водоемов из 88 были классифицированы по показателю загрязненности как «чистые». В связи с этим программой МОСВР предусмотрен комплекс мероприятий по очистке и санации водоемов по всей республике как на особо охраняемых природных территориях, так и вне их пределов.
Впрочем, несмотря на актуальность данной программы, ее реализация потребует немалых финансовых ресурсов. Например, модернизация водного сектора до 2040 года требует капиталовложений в размере 8,2 трлн. тенге, из которых 5,4 трлн. тенге предусмотрены из средств республиканского и местных бюджетов, а 2,8 трлн. тенге – частные инвестиции и заемное финансирование со стороны международных институтов развития. При этом предусматривается постепенный пересмотр уровня тарифа для всех категорий потребителей.
Досжан НУРГАЛИЕВ