Водохранилище «Байдибек ата» построят в Туркестанской области

Об этом стало известно во время встречи министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации
Нуржан Нуржигитов рассказал, что в Туркестанской области начнут строить водохранилище «Байдибек ата». Старт работам будет дан до конца этого года.
Также в области планируется строительство завода узбекской компании, занимающейся производством и установкой экономичных систем полива полей. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с аграриями руководитель предприятия Шахобиддин Каромов.
Заслушав доклад местного филиала «Казводхоза», Нуржан Нуржигитов ответил на вопросы аграриев. В частности, касательно ремонта машинного канала, через который поступает вода из Шардаринского водохранилища до магистрального канала «Достық», реконструкции, бетонирования и очистки ирригационных каналов региона, восстановления Аральского моря, включения в проект ПУИД-3 (усовершенствование ирригационных и дренажных систем) дополнительных объектов и разных цен на воду по отдельным каналам.
Также аграрии высказали предложения по усовершенствованию госпредприятия «Казводхоз» и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.
После завершения официальной части встречи, Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан. На нем обсуждались такие темы, как условия договоров аграриев с «Казводхозом», внедрение спутниковых технологий мониторинга водных ресурсов и установка аграриями насосов вдоль ирригационных каналов.
– Вижу, что основная часть вопросов касается ремонта и реконструкции каналов и других гидротехнических сооружений. За долгие годы успело накопиться множество проблем, которые наше министерство намерено решать шаг за шагом. В этой связи очень важно наладить коммуникацию между министерством, «Казводхозом» и местными исполнительными органами, чтобы своевременно информировать население о нашей работе и инициативах. Большое спасибо всем, кто выделил время и пришел на эту встречу. После начала поливного сезона я снова приеду в Туркестанскую область, чтобы ознакомиться с ходом поливных работ, – подытожил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.