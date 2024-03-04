Водохранилище «Байдибек ата» построят в Туркестанской области

Об этом стало известно во время встречи министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова с аграриями Жетысайского и Мактааральского районов Туркестанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации

Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации

Нуржан Нуржигитов рассказал, что в Туркестанской области начнут строить водохранилище «Байдибек ата». Старт работам будет дан до конца этого года.

Также в области планируется строительство завода узбекской компании, занимающейся производством и установкой экономичных систем полива полей. Об этом сообщил присутствовавший на встрече с аграриями руководитель предприятия Шахобиддин Каромов.

Заслушав доклад местного филиала «Казводхоза», Нуржан Нуржигитов ответил на вопросы аграриев. В частности, касательно ремонта машинного канала, через который поступает вода из Шардаринского водохранилища до магистрального канала «Достық», реконструкции, бетонирования и очистки ирригационных каналов региона, восстановления Аральского моря, включения в проект ПУИД-3 (усовершенствование ирригационных и дренажных систем) дополнительных объектов и разных цен на воду по отдельным каналам.

Также аграрии высказали предложения по усовершенствованию госпредприятия «Казводхоз» и возвращению объектов стратегического значения в республиканскую собственность.

После завершения официальной части встречи, Нуржан Нуржигитов провел личный прием граждан. На нем обсуждались такие темы, как условия договоров аграриев с «Казводхозом», внедрение спутниковых технологий мониторинга водных ресурсов и установка аграриями насосов вдоль ирригационных каналов.