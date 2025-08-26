В преддверии нового учебного года в Шымкенте военнослужащие воинских частей 6506 и 6698 Национальной гвардии МВД РК приняли участие в традиционной республиканской акции «Дорога в школу», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках мероприятия детям военнослужащих, которые в этом году впервые пойдут в первый класс, торжественно вручили школьные рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей. Всего около 50 первоклассников получили полный комплект школьных принадлежностей.

«Каждый ребёнок, впервые переступающий порог школы, заслуживает особого внимания и поддержки. Мы рады внести свой вклад в столь важный момент для семей наших военнослужащих. Забота о них — неотъемлемая часть наших воинских традиций», - отметил заместитель командира воинской части 6506 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бауржан Шораев.

Отметим, что подобная добрая инициатива ежегодно проводится во всех воинских частях Национальной гвардии МВД РК.