Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»

Статьи
77
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В преддверии нового учебного года в Шымкенте военнослужащие воинских частей 6506 и 6698 Национальной гвардии МВД РК приняли участие в традиционной республиканской акции «Дорога в школу», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В рамках мероприятия детям военнослужащих, которые в этом году впервые пойдут в первый класс, торжественно вручили школьные рюкзаки и наборы канцелярских принадлежностей. Всего около 50 первоклассников получили полный комплект школьных принадлежностей.

«Каждый ребёнок, впервые переступающий порог школы, заслуживает особого внимания и поддержки. Мы рады внести свой вклад в столь важный момент для семей наших военнослужащих. Забота о них — неотъемлемая часть наших воинских традиций», - отметил заместитель командира воинской части 6506 по воспитательной и социально-правовой работе подполковник Бауржан Шораев.

Отметим, что подобная добрая инициатива ежегодно проводится во всех воинских частях Национальной гвардии МВД РК.

#дети #школа #Нацгвардия

Популярное

Все
Коммунальный сектор как долгосрочная инвестиция
Страна наращивает экспортный потенциал в новой глобальной реальности
В погоне за «зайцами»
Центральной таможенной лаборатории Казахстана – 30 лет
Стали ездить по правилам
Анна Данилина побеждает в США
Впервые в стране
Прочная основа, большие перспективы
В селе открылся «Қамқорлық»
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 25 августа 2025 года № 75-НП
В Уральске наградили лауреатов регионального этапа национального конкурса «Мерейлі отбасы-2025»
Диалог во имя мира и процветания
Как использовать потенциал искусственного интеллекта
Африканские турниры
Необходимые решения будут приняты
Школа под наблюдением и заботой
Запрос на справедливость и равенство – основа зрелой демократии
Воспитать интеллектуальное поколение
От ресурсосбережения до масштабной модернизации
Документ, воплощающий общечеловеческие ценности
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Первую в мире «золотую» акулу поймали у берегов Коста-Рики
Уборка идет полным ходом
Как Казахстан готовится к революции в производстве авиатоплива
Сильные дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Арину разгромила, а Иге уступила
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Нашим палуанам не было равных
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Сократить закупки из одного источника в «Самрук-Казына»: АЗРК сделало заявление
Два жилых массива полностью обеспечены газом
В поселке открылась новая школа
Создано спецподразделение по внедрению ИИ
Олжас Бектенов поручил ускорить работу по реконструкции ж/д вокзалов
Казахстанцам вернут почти 1,6 млрд тенге за отопление
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Модернизация на особом контроле
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Новый формат срочной военной службы SARBAZ+ запускают в Казахстане
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн

Читайте также

Диалог во имя мира и процветания
Human Capital forum: HR-службы госорганов и частных структу…
К вершинам Алтайских гор
Состоялись масштабные учения «Қалқан-2025»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]