Военнослужащим срочной службы вручили наручные часы от имени Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РК

Во время рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил солдат, отличившихся особым усердием при оказании помощи местному населению в противопаводковых мероприятиях

фото: пресс служба МО РК

Подарок военнослужащим-срочникам вручил заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК по воспитательной и идеологической работе полковник Ермиян Бятов.

Среди награжденных – водитель заряжающей боевой машины артиллерийского дивизиона рядовой Илья Кузьмин. Он проходит службу в войсковой части 31775 регионального командования «Астана». Солдат сказал, в эти тяжелые дни армия от рядового до генерала и народ объединились для того, чтобы противостоять водной стихии.

Ценным подарком были также награждены сослуживцы Ильи Кузьмина Cұлтан Асылжан, Николай Гончаров и Бакытжан Конакбаев.