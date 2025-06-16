Курсы по подводному разминированию состоялись в рамках международного военного сотрудничества

Фото Актауского военного гарнизона

Пять военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил РК приняли участие в международных курсах по подводному разминированию в городе Манама Королевства Бахрейн, передает Kazpravda.kz по информации актауского военного гарнизона

В ходе практических погружений в акватории Персидского залива военнослужащие отработали тактику обнаружения и нейтрализации подводных взрывоопасных предметов.