Курсы по подводному разминированию состоялись в рамках международного военного сотрудничества
Пять военнослужащих Военно-морских сил Вооруженных сил РК приняли участие в международных курсах по подводному разминированию в городе Манама Королевства Бахрейн, передает Kazpravda.kz по информации актауского военного гарнизона
В ходе практических погружений в акватории Персидского залива военнослужащие отработали тактику обнаружения и нейтрализации подводных взрывоопасных предметов.
– Участие в таких мероприятиях позволяет перенимать передовые методики и технологии, способствует повышению готовности к операциям по обеспечению безопасности в прибрежных зонах и укреплению взаимодействия с коллегами стран-партнеров, – прокомментировал капитан-лейтенант Жанибек Саликбаев.