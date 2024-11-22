Воплощают на деле бизнес-идеи

фото Игоря Бургандинова

В ходе пресс-тура, организованного на днях фондом «Даму», представители масс-медиа смогли увидеть, как столичные предприниматели на деле воплощают свои бизнес-идеи, оказывая горожанам социальные услуги и выпуская в небольших цехах многие вост­ребованные казахстанцами изделия.

Плавание и труд все болезни перетрут – в этом уверены в ИП «Ocean Child», небольшой компании, сотрудники которой обучают плаванию детей от двух месяцев до семи лет. Проект, реализуемый в рамках социального предпринимательства, способствует укреп­лению здоровья, поддержанию иммунитета и формированию положительных привычек у детей. Ежедневно на оздоровительные процедуры – плавание и массаж – в центр приходят 30–40 детей.

По словам руководителя и основателя ИП «Ocean Child» Алии Галиевой, центр задумывался как доступное и инклюзивное пространство для ребят.

– Наш центр открылся в феврале 2021 года. Важным аспектом его работы является обеспечение доступа к нему детей с особыми потребностями. Мой ребенок с задержкой развития, поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый особенный ребенок обязательно умел плавать. Благодаря государству, фонду «Даму» мы смогли развиться и вырасти в один из лучших оздоровительных центров в Астане, – говорит она.

Сначала помещение, оборудованное бассейном, соляной шахтой и массажным кабинетом, компания арендовала, а теперь, взяв кредит в АО «First Heartland Jusan Bank», предприниматель его выкупила. Фонд «Даму» оказал поддержку, просубсидировав процентную ставку займа.

На данный момент в оздоровительном центре работают 12 сотрудников. Компания получила статус социальных предпринимателей. А в планах «Ocean Child» – расширение команды и инфраструктуры для повышения качества обслуживания и удовлетворения растущего спроса.

– Мы планируем создать социум для особенных детей до 10 лет, чтобы они могли заниматься вместе. Скоро откроем второй филиал. Взяли помещение в аренду, сейчас ремонтируем его и хотим еще раз через «Даму» получить субсидирование, – поделилась Алия Галиева.

В центре созданы комфортные условия для реабилитационного плавания. Квалифицированные инструкторы подбирают индивидуальную программу занятий. Каждый ребенок после плавания идет в сауну, оттуда – в соляную комнату с розовой гималайской солью, а кому-то еще и массаж не помешает. В общем, в центре ребенок проводит полтора часа.

Первые пару занятий родитель находится вместе с ребенком, а все последующие наблюдает онлайн, не мешая работе тренера. Оздоровление детей с особыми потребностями обходится родителям в 60 тыс. тенге в месяц.

– Мы за то, чтобы детям была доступна реабилитация. Для этого государство и мы, оздоровительные центры, должны таким семьям оказывать помощь. Все особенные дети должны уметь плавать. Они любят воду, хотят ее ощущать, она благотворно влияет на них, – считает руководитель Ocean Child.

Как отметила директор филиала фонда «Даму» по Астане Светлана Назарюк, с начала реализации госпрограммы меняется сегментация бизнеса.

– Столичные предприниматели развивают проекты в сфере образования, здравоохранения, логистики, чтобы обеспечить население качественной инфраструктурой. Оздоровительный центр Ocean Child – лишь один из них. Но аналитика за текущий год показывает, что на первое место выходит обрабатывающая промышленность. Это направление регулируется самой программой, да и бизнес видит перспективы развития, – говорит она. – Мы наблюдаем много небольших проектов, и ждем, что они масштабируются.

В том, что в столице действительно есть переработка, представители СМИ убедились, побывав на предприятиях по выпуску продуктов питания и декора.

Буквально на днях ТОО «Фирма АЛ и КС» запустило производство безглютеновых макаронных изделий. По словам генерального директора компании Армана Бейсембинова, введение нового ассортимента позволило привлечь новых клиентов и занять свою «нишу» на рынке безглютеновых продуктов.

ИП «Анель» с 2018 года производит полезные хлебобулочные изделия под брендом «Gastronomy LAB». Хлебопеки отказались от искусственных дрожжей, консервантов и других химических добавок, которые часто встречаются в массовом производстве хлеба. Поэтому хлеб, приготовленный вручную, в том числе полюбившаяся астанчанам чиабатта, не залеживается на полках магазинов.

В мастерской декора и освещения ТОО «Соулфлай» по индивидуальным заказам изготавливают декоративные люстры из полистирола, дерева и даже металлической сетки, ручки из смолы, журнальные столики и антикварные зеркала. Все изделия Ная Тищенко (директор ТОО) с супругом создают своими руками.

И каждой из этих компаний, как, впрочем, и сотням других, помог фонд «Даму». Всего с начала 2024 года, по словам Светланы Назарюк, в Астане поддержано 1 658 проектов на 69,6 млрд тенге.

– Также в Астане осуществляется региональная программа «Астана Бизнес-2». По ее условиям кредитование под 7% могут получить предприниматели, зарегистрированные и реализующие проекты в столице. С начала действия программы поддержан 1 371 проект на 21 миллиард тенге кредитов, – пояснила она.

Всего же с 2010 по 2023 год предприниматели, получившие господдержку, создали 17,5 тыс. новых рабочих мест. Ими уплачено в бюджет в виде налогов 651 млрд тенге.