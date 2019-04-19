Вопросы безопасности

Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе исполнения поручений, данных на прошедшем заседании Совета безопасности.

Министр обороны также проинформировал Первого Президента Казахстана о текущем состоянии Вооруженных сил страны и принимае­мых мерах по обеспечению армии современным вооружением.

Кроме того, Нурлан Ермекбаев представил Нурсултану Назарбаеву информацию о крупномасштабных стратегических командно-штабных учениях «Айбалта-2019», проходящих в Алматинской области, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.