Вопросы безопасности Свежий выпуск 19 апреля 2019 г. 12:15 Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе исполнения поручений, данных на прошедшем заседании Совета безопасности.Министр обороны также проинформировал Первого Президента Казахстана о текущем состоянии Вооруженных сил страны и принимаемых мерах по обеспечению армии современным вооружением.Кроме того, Нурлан Ермекбаев представил Нурсултану Назарбаеву информацию о крупномасштабных стратегических командно-штабных учениях «Айбалта-2019», проходящих в Алматинской области, сообщила пресс-служба Первого Президента РК – Елбасы.