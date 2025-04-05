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Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин провел заседание рабочей группы по развитию мясного скотоводства. Участники обсудили и предложили выработать новые подходы в субсидировании животноводства.

В частности, члены рабочей группы отметили, что было предложено предусмотреть в мясном скотоводстве повышенный норматив субсидий при сдаче бычков на откормочные площадки или мясоперерабатывающие предприятия, ввести стимулирующее направление для продавцов племенного скота, направленное на удешевление затрат при выращивании племенного молодняка.

В овцеводстве вводится дополнительное направление субсидирования за сезонную сдачу баранчиков на откормочные площадки и мясокомбинаты в зимне-весенний период. Это позволит стимулировать хозяйствующие субъекты на круглогодичное, равномерное получение приплода и последующего выращивания молодняка. Данная мера позволит обеспечить стабильные поставки качественной баранины на внутренний и зарубежные рынки.

Кроме того, планируется удешевление затрат при выращивании племенного молодняка для сохранения тонкорунного овцеводства будет возобновлено возмещение стоимости тонкой и полутонкой шерсти, реализованной на переработку.

В рамках исполнения поручения Главы государства по переходу от субсидирования к доступному кредитования разработаны новые кредитные продукты с фиксированной ставкой не более 5% годовых, направленные на пополнение оборотных средств для откормочных площадок, мясоперерабатывающих предприятий, а также для приобретения племенного поголовья СХТП, которые будут внедрены в ближайшее время.

Реализация вышеуказанных подходов государственной поддержки развития животноводства направлена на достижение наибольшего эффекта от выделяемых средств.