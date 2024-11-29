Вопросы защиты прав детей в РК обсудил глава Сената с участниками конференции ЮНИСЕФ

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в конференции «Защита прав детей в Республике Казахстан: достижения и перспективы дальнейшего развития», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Депутаты совместно с представителями госорганов, экспертного и научного сообществ обозначили совместные задачи и выработали рекомендации по дальнейшему укреплению усилий по защите прав детей.

Конвенция ООН о правах ребенка, как отметил Маулен Ашимбаев, служит основополагающим документом по обеспечению защиты прав детей по всему миру. Будучи первым международным договором, ратифицированным независимым Казахстаном, он также сыграл ключевую роль в совершенствовании национального законодательства в сфере защиты прав и интересов детей.

«Обеспечение прав и законных интересов детей – одно из важнейших направлений государственной политики Казахстана. Приоритетное внимание вопросам в этом направлении уделяет президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Конвенция о правах ребенка имеет большое значение для мирового сообщества и послужила основой для нашего сотрудничества с детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). За прошедшие годы Казахстан и ЮНИСЕФ реализовали множество совместных программ и инициатив. Был создан институт Уполномоченного по правам ребенка, реализуются реформы по улучшению качества образования и созданию инклюзивной образовательной системы. Для оценки и мониторинга реализации прав ребенка в стране при содействии ЮНИСЕФ был внедрен Индекс благополучия детей Казахстана», – сказал спикер Сената и отметил символичность старта программы «Национальный фонд – детям» в год 30-летия ратификации Конвенции о правах ребенка.

В ходе конференции участники также обсудили современные вызовы, препятствующие реализации механизмов защиты интересов ребенка, и пути их преодоления, включая задачи по совершенствованию национальной правовой системы в этом направлении.

Одно из ключевых преимуществ сотрудничества Казахстана с ЮНИСЕФ, по мнению Маулена Ашимбаева, заключается в уникальной возможности интеграции международного опыта и лучших практик в области защиты прав детей. В этом контексте он акцентировал внимание участников Конференции на совместных законодательных инициативах Сената с ЮНИСЕФ, в том числе, направленных на повышение качества жизни детей, социальную поддержку семей с детьми из уязвимой категории.

«Нулевая терпимость к насилию в отношении детей имеет важное значение для нашего государства. В этой связи, в апреле этого года по поручению Главы государства внесен ряд изменений и дополнений в законодательство страны, которые значительно ужесточают ответственность за любые формы насилия в отношении детей. Эти и ряд других инициатив являются неотъемлемой частью курса реформ президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Все они направлены на создание Справедливого Казахстана. Мы продолжим укреплять партнерство с ЮНИСЕФ и готовы к реализации новых идей и проектов», – сказал Маулен Ашимбаев и выразил признательность ЮНИСЕФ и партнерам за эффективную совместную работу по защите прав детей.

Обсудили эксперты и ряд других актуальных вопросов, среди которых важное внимание было уделено влиянию информационного пространства и цифровых технологий на формирование детства. Участники форума сошлись во мнении, что для решения подобных проблем необходим комплексный межведомственный подход.

«Казахстан демонстрирует устойчивый прогресс в борьбе с насилием в отношении детей, включая в цифровом мире. С принятием нового законодательства об обеспечении прав женщин и безопасности детей в апреле 2024 года, а также с учетом новых законодательных инициатив, страна проходит важный этап по укреплению системы защиты детей. ЮНИСЕФ высоко ценит сотрудничество с Республикой Казахстан, её вклад в создание безопасного будущего для каждого ребенка и готов поддерживать дальнейшие реформы. Вместе мы можем справиться с новыми вызовами и построить мир, где права детей полностью реализуются», - отметил в своем выступлении представитель ЮНИСЕФ в Казахстене Рашед Мустафа Сарвар.

В конференции со своими докладами также выступили уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, министр просвещения Гани Бейсембаев, международный консультант ЮНИСЕФ Лидия Галеано, профессор кафедры психологии и коррекционной педагогики ВКГУ имени С. Аманжолова Ирина Мацкевич и другие участники.