Восходящая звезда! Казахстанец успешно дебютировал в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Азат Максум дебютировал в лучшей лиге мира Ultimate Fighting Championship (UFC), передает Кazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: vesti.az

На турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе (Невада, США), Азат Максум бился с опытным американцем Тайсоном Нэмом (21-14-1).

Противостояние в наилегчайшем весе прошло в рамках предварительного карда турнира. Оно завершилось победой непобежденного проспекта из Казахстана раздельным решением судей - 29:28, 28:29, 29:28.

Для 28-летнего Максума это 17-я победа 17 профессиональных поединках.

Теперь на его счету семь сабмишенов, пять нокаутов и столько же побед решением.

Что касается 39-летнего Нэма, который провел восьмой бой в UFC (3-5), то для него это уже 14-е поражение в карьере. Причем он уже проигрывал другому казахстанцу Жалгасу Жумагулову пять лет назад, еще до попадания в UFC.