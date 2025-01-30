Как воспитывают паралимпийцев в Кызылорде

В теннисном центре «Нұрсәт» состоялся открытый городской турнир, в котором приняли участие 18 спорстменов с ограниченными возможностями здоровья. Состязания прошли по международной системе спортивной классификации.

фото Сагатбека Сиюова

По итогам стартов в индивидуальной секции среди мужчин в тройку призеров вошли Бауыржан Кулынов, Мурат Избенбетов и Сагатбек Сиюов. Среди женщин отличились Сая Абашова, Акнур Сматова и Молдир Маханбетова. В парной секции первое место занял дуэт Бауыржан Кулунов – Сагатбек Сиюов, второе – Мурат Избенбетов и Александр Огай, третье – Сабит Серикбаев и Айдар Садыретов.

– Мы уже участвовали в республиканских соревнованиях, – рассказал руководитель областного общества инвалидов Сагатбек Сиюов. – Это был хороший опыт: первые победы, общение с коллегами из других регионов. Теннис на колясках – официальный паралимпийский вид спорта, он также входит в программу всех четырех турниров «Большого шлема». С недавних пор очень активно развивается и в нашем регионе. За это выражаем благодарность директору областного филиала Федерации тенниса Канату Нурмахану, который оказывает нам большую поддержку.

Участница турнира Айша Айтменбетова – призер республиканских и международных соревнований по танцам на колясках.

– Для меня теннис на колясках стал самым увлекательным и полезным видом спорта, – говорит девушка. – В Кызылорде соревнования прошли впервые, но у меня уже огромное желание участвовать в республиканских и международных турнирах. Обращаюсь к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата: будьте активными в любой сфере!

Как сообщила заместитель директора областного спортклуба для инвалидов Салтанат Саткеева, здесь открыты 17 секций.

– Отделение тенниса на колясках работает с октября 2024 года, – говорит она. – С параспортсменами занимается тренер высшего уровня квалификации Кадыр Жалгас. Также открыты специальные отделения легкой атлетики, дзюдо, вольной борьбы, армрестлинга, волейбола сидя, пауэрлифтинга, танцев на колясках, пулевой стрельбы, рукопашного боя и другие.

Филиалы спортклуба работают во всех семи районах области, и в них занимаются 332 параспортсмена. В 2024 году на республиканских соревнованиях они завоевали 68 медалей, из которых 33 – золотые.

– Особая гордость за паралимпийцев! На XVII Паралимпийских играх в Париже-2024 в трех видах спорта выступили пять кызылординцев. Мы верим, что скоро на мировую арену выйдут и наши теннисисты на колясках, – заключила Салтанат Саткеева.