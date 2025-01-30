Как воспитывают паралимпийцев в Кызылорде

Общество
14
Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

В теннисном центре «Нұрсәт» состоялся открытый городской турнир, в котором приняли участие 18 спорстменов с ограниченными возможностями здоровья. Состязания прошли по международной системе спортивной классификации.

фото Сагатбека Сиюова

По итогам стартов в индивидуальной секции среди мужчин в тройку призеров вошли Бауыржан Кулынов, Мурат Избенбетов и Сагатбек Сиюов. Среди женщин отличились Сая Абашова, Акнур Сматова и Молдир Маханбетова. В парной секции первое место занял дуэт Бауыржан Кулунов – Сагатбек Сиюов, второе – Мурат Избенбетов и Александр Огай, третье – Сабит Серикбаев и Айдар Садыретов.

– Мы уже участвовали в республиканских соревнованиях, – рассказал руководитель областного общества инвалидов Сагатбек Сиюов. – Это был хороший опыт: первые победы, общение с коллегами из других регионов. Теннис на колясках – официальный паралимпийский вид спорта, он также входит в программу всех четырех турниров «Большого шлема». С недавних пор очень активно развивается и в нашем регионе. За это выражаем благодарность директору областного филиала Федерации тенниса Канату Нурмахану, который оказывает нам большую поддержку.

Участница турнира Айша Айтменбетова – призер республиканских и международных соревнований по танцам на колясках.

– Для меня теннис на колясках стал самым увлекательным и полезным видом спорта, – говорит девушка. – В Кызылорде соревнования прошли впервые, но у меня уже огромное желание участвовать в республиканских и международных турнирах. Обращаюсь к людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата: будьте активными в любой сфере!

Как сообщила заместитель директора областного спортклуба для инвалидов Салтанат Саткеева, здесь открыты 17 секций.

– Отделение тенниса на колясках работает с октября 2024 года, – говорит она. – С параспортсменами занимается тренер высшего уровня квалификации Кадыр Жалгас. Также открыты специальные отделения легкой атлетики, дзюдо, вольной борьбы, армрестлинга, волейбола сидя, пауэрлифтинга, танцев на колясках, пулевой стрельбы, рукопашного боя и другие.

Филиалы спортклуба работают во всех семи районах области, и в них занимаются 332 параспортсмена. В 2024 году на республиканских соревнованиях они завоевали 68 медалей, из которых 33 – золотые.

– Особая гордость за паралимпийцев! На XVII Паралимпийских играх в Париже-2024 в трех видах спорта выступили пять кызылординцев. Мы верим, что скоро на мировую арену выйдут и наши теннисисты на колясках, – заключила Салтанат Саткеева.

#Кызылорда #воспитание #паралимпийцы #теннис на колясках

Популярное

Все
Предприятие по производству водосберегающего оборудования введено в строй в Таразе
Как готовят инженеров нового формата
В СЭЗ «Хоргос» инвестируют триллионы тенге
Дан старт мероприятиям к юбилею Абая Кунанбаева
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
В основе политико-правовых взглядов Абая лежат принципы гуманизма и справедливости
Новая ферма в Акмолинской области стала второй в регионе по объему получаемого молока
Когда комфортно буренкам на карусели
Коммунальщик из Талдыкоргана рассказал о рабочих буднях
Новый класс мужества появился в талдыкорганской школе
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 29 января 2025 года № 63-НП «О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан частей четвертой, пятой и шестой статьи 645 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года»
Вопросы науки и образования должны войти в повестку Национального курултая
Андреев на вас не хватает!
В Петропавловске провели встречу, напомнившую о подвиге защитников и жителей города на Неве
Врач спас пассажира прямо на борту
В параллельном режиме
Нужны решительные меры без излишней волокиты
Повышение тарифов поможет модернизации
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
«Барыс» прервал 12-матчевую серию поражений, победив дома «Сибирь»
Около 70 беглецов экстрадировали в Казахстан за год
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Глава Нацбанка представил президенту информацию о Нацфонде и ЕНПФ
И даже деньги не спасают
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Из шкур животных в СКО произвели 300 тонн высокопротеиновых кормовых добавок

Читайте также

Врач спас пассажира прямо на борту
Пассажирка родила на борту самолета, летевшего в Нью-Йорк
Спас четырех человек: в Астане прошел хоккейный матч в чест…
Работающие по договору ГПХ казахстанцы подлежат обязательно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]