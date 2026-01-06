Позади – каникулы, впереди – длинная четверть
США выходят из 66 международных организаций
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Сколько колледжей в Казахстане
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Вернули миллиарды, построили больницу
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Покоритель космических высот
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
