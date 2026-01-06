Бежим скорее на горку!

Вот и началась самая ответст­венная третья четверть. И потому во время каникул родители очень старались, чтобы их дети смогли максимально набраться сил. И надо сказать, что большинство ребятишек из региона смогли провести свой отдых с пользой и для здоровья, и для ума.

Новый год для детей, да и для взрослых воспринимается словно чудо, ну а каникулы – тот маленький промежуток времени, когда можно совсем позабыть о будильниках, расписаниях и контрольных. Но, чтобы новогодняя магия не растворилась после боя курантов, а сопровож­дала все дни отдыха, нужно не просто лежать на диване, глядя в свой телефон, а добавить физической активности и, может быть, устроить этакий мозговой штурм.

Да, зима – это маленькая сказка, особенно в регионе, где традиционно выпадает много снега, есть хорошие, ровные склоны, густые заснеженные леса, а еще – водое­мы с зеркальной ледяной поверх­ностью. Катание с горок – на тюбингах или ледянках – один из самых простых способов почувствовать настоящий зимний драйв. Помимо смеха и адреналина, есть тут польза и для организма: работают мышцы, развивается координация, а хорошее настроение гарантированно не покинет вас до конца дня. И еще один приятный бонус от морозного воздуха – это хороший цвет лица...

В ленточном бору Семея царит настоящее зимнее торжество. Рельеф сам устроил природные горки. Садись и катись. Главное помнить – выбирай горку так, чтобы сосны не стали преградой. Получить травму в лесу – дело нехитрое.

На природу семейчане выезжают обычно целыми семьями. Набирают полные легкие свежего воздуха, пропитанного хвоей, прокладывают лыжню и катаются с горок. Правда, без неудобств в этом году не обошлось. Парковки у природного резервата нет, поэтому автомобили многие оставляют прямо вдоль трассы. Замечено, что некоторые родители, припарковав автомобиль с противоположной стороны, даже не смотрят, куда бегут их ребятишки. А те спешат к горкам, самостоятельно перебегая четырехполосную трассу респуб­ликанского значения! Желание побыстрее скатиться с горы понятно, но Правила дорожного движения никто не отменял.

Для тех, у кого нет возможности наслаждаться зимним воздухом за городом, имеется большая горка на Центральной площади. Прокатиться с нее бесплатно может любой желающий. А если нет своего тюбинга или ледянки, то можно арендовать их на час. Надо сказать, что горка полюбилась всем семейчанам, ребятня здесь толпится уже с утра и до самого вечера.

Еще одна горка есть на цент­ральной набережной. Ее никто не строил, летом тут просто спуск к набережной, а зимой получается привлекательный и безопасный уклон. Смекалистые арендаторы тюбингов приходят и сюда. Вдруг проходящий мимо ребенок захочет скатиться с горки, а под рукой ничего не будет? Хотя нас раньше это не останавливало, в ход шли портфели. Ну а сейчас радость на час обеспечивают 500 тенге.

Если душа просит скорости и ярких ощущений, самое время отправиться на каток. Здесь, кстати, тоже можно и нужно подтянуть здоровье: катание тренирует выносливость и закаляет организм.

Катков в городе три. В преддверии праздника заработал и новый, недавно залитый, возле гостиницы Pana. Расположенный здесь архитектурный памятник, раньше это была мельница братьев Мусиных, отреставрирован, прилегающая территория облагорожена и привлекает горожан. Еще два катка появились на стадионах «Локомотив» и «Цементник». За вход сюда нужно платить от 1 000 до 1 500 тенге. Если своих коньков нет, то можно взять в аренду. Цена вопроса – 1 500–2 000 тенге.

Познавательный досуг

Для тех, кто тянется к искусству и любит истории, рассказанные со сцены, зимние каникулы – идеаль­ное время для похода в

театр. Можно увидеть и волшебные сказки с яркими декорация­ми, и современные спектакли, которые заставляют задуматься. К примеру, театры им. Достоевского и им. Абая представили школьникам новогодние постановки. Каждая окунает вас в другой мир, помогает отвлечься от повседневной суеты, развивает воображение и учит смотреть на привычные вещи по-новому. Так, буквально заворожил юных зрителей спектакль «Алиса в Стране чудес». И даже самый обычный зимний день после его просмотра для многих стал запоминающимся, неповторимым.

А литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского устроил для детей выставки. Так, в первом малом стеклянном холле гостей встречает новая мини-выставка «Новогоднее настроение», которая знакомит с атрибутами главного праздника зимы. Здесь можно увидеть карнавальные маски 1950–1960-х годов, елочные игрушки, упаковки подарков разных эпох и праздничные аксессуары. Эти атрибуты Нового года поз­воляют не только погрузиться в атмосферу праздника, но и окунуться в собственное детство, даже если оно было 50–80 лет назад. Выставка знакомит с предметами, с которыми десятилетиями встречали Новый год семейчане.

К слову, елка в доме, где когда-то жил классик мировой литературы, тоже украшена советскими игрушками. Ребята, пришедшие сюда на экскурсию, могут не только увидеть, но и услышать интересные истории о новогодних игрушках. Здесь же устраиваются викторины и игры.

А большой музейный холл наполнился атмосферой зимнего волшебства – заснеженные леса, счастливые мышата и еноты, имбирные человечки и сказочные сюжеты... Все это ожило в рисунках воспитанников творческой студии Yellow. Кому-то из юных художников удалось отразить студеную пору в зимнем лесу. А кто-то в своей работе напомнил о праздничном и домашнем уюте. Картины ребят совершенно разные, не похожие друг на друга. Творчески ребята подошли и к названиям своих работ, многие из которых открывают сюжет рисунка с неожиданной стороны.

Экспонаты различных исторических периодов – от эпохи раннего железа до средневековья – можно увидеть в музее имени семьи Невзоровых. Здесь открылась выставка «Золото Великой степи». Артефакты найдены во время археологических экспедиций в Восточном Казахстане. Ребята могли ознакомиться с образом жизни кочевников, уровнем культуры и художественного мастерства наших предков.

Золотые украшения, оружие воинов, изысканные детальные костюмы, роскошное конское убранство – каждый новый шаг по залам музея уносит в далекое прошлое, эхом связывая минувшее и современное. Центральной фигурой экспозиции стала реконструкция «Кагана на троне» из культово-мемориального комплекса некрополя Елеке Сазы Тарбагатайского района. Венценосный каган восседает на золотом троне. Подлокотники в виде лошадиных голов, по обе стороны трона – фигуры придворных, которые держат подносы с важными документами: символами власти и управления...

Ребятишки, увлекающиеся рукоделием, смогли принять участие в мастер-классе Эльвиры Усмановой. Кстати, ее вязаные герои казахских сказок и известных мультфильмов привлекают не только детей. Мастерица учила желающих украшать игрушки в виде лошадок. У каждой из них уже было тело, но не хватало гривы и хвоста – как раз их и создавали вместе. Дети выбрали пряжу любимых цветов, сделали мягкую гриву и хвостик, украсили ленточками и бусинками, и у каждого получилась своя чудес­ная лошадка, которую упаковали и разрешили забрать с собой.

По словам Эльвиры, многие дети не умеют шить и вязать. Родители заняты, может, и сами не знают, как работать руками. А так как мастерица по образованию педагог и очень любит детей, то решила поделиться секретами своего мастерства. Выбор лошадки, конечно же, был не случаен. Во-первых – это символ наступившего года, а во-вторых – для казахстанцев это не просто животное, а главный друг и помощник.

...Я поинтересовалась у друзей и знакомых, как проходили каникулы у их детей.

Семья Коржовых очень активная. Каждые выходные и отпуск они проводят на природе. Поэтому неудивительно, что Катю Коржову редко увидишь с телефоном в руках.

– Мы ездили на природу. Уехали подальше от людей, накатали горку плюшкой и катались в свое удовольствие. Гуляли по лесу, любовались, дышали свежим воздухом. А еще на каникулах Катя с ребятами часто играла на улице – они копали снежные пещеры, возили друг друга на санках. В перерывах между улицей и помощью по дому дочка плела браслеты, колечки, брелоки из бисера и резинок, делала поделки из набора с эпоксидной смолой, – рассказывает Марина Коржова.

А к Лейле Уразбаевой на каникулы приехал ее младший внук из Астаны.

– Он проводит время с книжками. Но, конечно, мы выезжали и на природу, в лес – главную достопримечательность нашего края, – с удовольствием отмечает она.