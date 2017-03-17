​Возвращаясь в нормальную жизнь

Он направлен не только на то, чтобы психологически подготовить осужденных к освобождению, но и помочь им адаптироваться в обществе. Реализация проекта предусмотрена Указом Президента РК «Об утверждении Комплексной стратегии социальной реабилитации граждан, освободившихся из мест лишения свободы и находящихся на учете службы пробации в Республике Казахстан, на 2017–2019 годы».

Как считают специалисты, меры по социальной адаптации граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, – один из основных путей решения проб­лемы рецидивной преступности. В день старта проекта для освобождающихся была организована встреча с представителями государственных учреждений региона в сферах занятости, здравоохранения, образования, а также с сотрудниками прокуратуры, местной полиции, службы пробации области, адаптационного центра и Центра развития молодежных инициатив, волонтерами НПО.

Как отметил исполняющий обязанности начальника учреж­дения АП-162/;4 подполковник юстиции Ринат Кудабаев, адаптация бывших осужденных – вопрос сложный, успех здесь возможен при комплексном сотрудничестве всех уполномоченных государственных органов и неправительственных организаций. Сегодня из учреж­дения освобождаются четверо человек, отбывших длительные сроки заключения, всем им руководство АП-162/;4 пожелало удачи на пути в новую жизнь.

– Государство заботится о своих гражданах, даже о тех, кто находится в местах лишения свободы. И готово помочь им в ресоциализации при выходе из исправительных учреждений – в поисках работы, получении образования, медицинских и других социальных услуг, – сказал старший помощник прокурора Павлодарской области Кайрат Абылкасов.

Освобождающимся из мест лишения свободы будет оказана единовременная социальная помощь в размере 5 МРП (11 345 тенге). Также они смогут получить дополнительную профессию. Для учащихся курсов предусмотрена стипендия. Экс-осужденным предлагают и рабочие места. Есть договоры с предприятиями и работа по квоте, а также временная – по благоустройству города.

Свою помощь готовы при необходимости оказать и врачи. Кстати, освободившиеся имеют право на весь объем медицинских услуг. Сотрудники Центра развития молодежных инициа­тив предложили бесплатное обучение казахскому, русскому, английскому, французскому языкам, а также курсы фото- и видеосъемки. Покидающим исправительное учреждение вручили раздаточный материал с контактами и официальной информацией о бесплатных услугах.

Еще один момент. Для бывших осужденных предусмотрен бесплатный проезд к избранному ими месту жительства, им выдали продукты питания и деньги на приобретение необходимой по сезону одежды и обуви.