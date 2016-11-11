​Возвращение к истокам

фото из архива Владимира Черного и Веры Ливинцовой

Выставка работ известного российского художника Владимира Черного впервые проходит в областном центре и в Казахстане. На вернисаж пришли многочисленные любители живописи и те, кто лично знает автора работ. Дело в том, что Владимир Черный родился в Павлодаре, и хотя его, самородка в живописи, в 11 лет увезли в Москву, в знаменитую художественную школу имени Сурикова, он сохранил любовь к родному городу и нашей республике.

Инициаторами выставка стали павлодарский славянский национально-культурный центр, областной художественный музей, фотостудия Profi и лично ее руководитель фотохудожник Александр Пархоменко.

Надо особо отметить упорство, с каким художник шел к вершинам мас­терства. После окончания суриковской школы в 1990 году В. Черный поступил в созданную Ильей Глазуновым Всероссийскую академию живописи, ваяния и зодчества, успешно окончил ее, стал преподавать. Дипломной работой Владимира была картина «Анд­рей Рублев», ее экзаменационная комиссия оценила на отлично. Также с отличием художник окончил в 2000 году и аспирантуру. Сейчас Владимир Анатольевич – доцент кафедры живописи и академического рисунка Российской академии живописи, ваяния и зодчества, член Союза художников РФ и Международной федерации художников.

Работы В. Черного находятся в постоянных экспозициях музеев храма Христа Спасителя, истории города Москвы, Государственного академического большого театра, в частных собраниях. Произведения художника репродуцированы в таких крупных изданиях, как «Русская живопись», «Современный русский реализм», «Пейзаж. Русская живопись», «Порт­рет. Русская живопись», «1 000 русских художников», Аrchitectural digest и многих других.

Одним из самых больших достижений художник считает работу по оформлению храма Хрис­та Спасителя в Москве. Картина Владимира Черного «Тайная вечеря» стала его украшением. К этому сюжету обращались великие художники разных времен. В «Тайной вечере» Черного есть необъяснимая притягательность, теплота. Его кисти принадлежат также иконы «Богородица с младенцем» и «Спаситель на престоле».

Художник плодотворно работает не только как живописец, но и как архитектор, иконописец, автор монументальных росписей и интерьеров. В 2008–2009 годах В. Черный в соавторстве с художниками Е. Кравцовым и А. Пикаловой создал парадный занавес Большого театра России: там изображена многофигурная композиция «Въезд Минина и Пожарского в освобожденную Москву в 1612 году» (размеры занавеса – 24 м в длину, 17 м – в ширину).

Одна из граней творчества Владимира Анатольевича – портреты. На выставке в павлодарском музее внимание посетителей особо привлекли романтизированные женские и исторические портреты. Прекрасны и его пейзажи, где снег, вода и зелень как «живые», и везде чувствуется характерный, присущий автору философский подтекст.