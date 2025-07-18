Операция включала в себя два ключевых этапа

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Национальном научном медицинском центре трехлетнему ребенку с редким врождённым пороком сердца корригированной транспозицией магистральных сосудов (КТМС) была выполнена высокотехнологичная операция, которая длилалсь в течение 6 часов, сообщает Kazpravda.kz

По информации Минздрава, это сложная аномалия, при которой предсердно-желудочковое соединение инвертировано: правое предсердие соединяется с морфологически левым желудочком, левое предсердие с морфологически правым желудочком.

Несмотря на наличие двух уровней транспозиции, кровоток остаётся физиологически правильным венозная кровь направляется в лёгкие, артериальная в системный круг.

Однако системную нагрузку при этом несёт морфологически правый желудочек, который в норме предназначен для работы в условиях низкого давления. Это может привести к его прогрессирующей систолической дисфункции и развитию сердечной недостаточности.

Первым этапом в возрасте девяти месяцев ребёнку была выполнена операция лигирования лёгочной артерии. Это позволило подготовить миокард к предстоящей системной нагрузке. Кардиохирургическая бригада ННМЦ провела радикальную коррекцию операцию Double Switch с одномоментной имплантацией двухкамерного электрокардиостимулятора.

Операция включала два ключевых этапа: операцию Сеннинга (венозное перенаправление на уровне предсердий) и операцию Жатене (артериальное перенаправление на уровне магистральных сосудов), что позволило восстановить анатомически правильное направление кровотока.

«Продолжительность операции составила около шести часов, из них время пережатия аорты два часа. Подготовка к вмешательству была многоэтапной. Специалисты центра провели детальный анализ клинической картины и организовали консультации с ведущими зарубежными профессорами. Об этом особо отметил директор Центра детской кардиохирургии Амангельды Керимкулов, подчеркнув высокий уровень организации и профессионализм всего коллектива», – уточнили в пресс-службе министерства.

В состав хирургической бригады вошли кардиохирург, руководитель отдела ДКХО Бакытжан Нуркеев, старший ординатор отделения детской кардиохирургии Бауыржан Туякбаев, детский кардиохирург Ербол Алдабергенов, бригада анестезиологов-реаниматологов под руководством заведующей отделением анестезиологии, реанимации и терапии детского кардиохирургического отделения Асель Кабакановой, лечащий врач, детский кардиолог Арайлым Кенжебаева, а также медицинские сёстры центра.⠀

В ведомстве добавили, что впереди курс восстановления, послеоперационного наблюдения и реабилитации. Благодаря точной диагностике, командной работе и современным хирургическим возможностям ребенок сможет прожить полноценную жизнь. ⠀