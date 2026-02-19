Пост – это прежде всего деяние сердца. Рамазан – священный месяц, дающий возможность очистить сердце, исправить намерения, воспитать свой нафс и достичь благочестия. Человек, осознавший истинный дух пос­та, не ставит своей целью лишь воздержание от еды и питья. Основная цель соблюдения пос­та – размягчить и приблизить сердце к Аллаху, очистить мысли и душу от различных недугов, а также украсить внутренний мир благородным нравом.

Наш Пророк, повествуя о том, что взор Всевышнего обращен к сердцу, сказал: «Поистине, Аллах не смотрит ни на ваш облик, ни на ваше имущество, но Он смот­рит на ваши сердца и ваши деяния».

В этот месяц, когда награды за благие дела приумножаются, люди стараются проводить ауызашар, оказывать благотворительную помощь нуждающимся, а также получить благодарность и благословение старших.

В связи с этим я призываю всех соотечественников внести свой вклад в благотворительные мероприятия, организуемые Духовным управлением мусульман Казахстана в этот священный месяц. Призываю предпринимателей организовать скидки на социально значимые продукты питания. Призываю проводить поминальные обеды, выпадающие на месяц Рамазан, во время ауызашара, чтобы удостоиться большей награды.

Пусть в этот священный месяц благо от каждого нашего доброго дела приумножится! Мира и благополучия нашей стране и земле, пусть наша независимость будет вечной!

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы